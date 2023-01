Ciało 40-latki i jej 3-letniego synka znaleziono pod Śnieżką. Ujawniono przerażające ustalenia

Zaginięcie 40-latki z dzieckiem w Karkonoszach. W masywie Śnieżki znaleziono ciała

40-letnia Jana i jej 3-letni synek Adam zaginęli 27 grudnia. Kobieta z dzieckiem przebywali w pensjonacie w Pecu pod Śnieżką po czeskiej stronie Karkonoszy. Mieli tam być do 30 grudnia. Niestety, 40-latka oddaliła się z dzieckiem w nieznanym kierunku, dlatego ojciec Adam zgłosił ten fakt policji. W działaniach poszukiwawczych brali udział policjanci, ratownicy górscy, strażacy. Zaangażowano również psy tropiące i helikopter. Niestety, 2 stycznia w masywie Śnieżki znaleziono ciało 40-letniej obywatelki Czech i jej synka.

Śmierć 40-latki z Czech i jej synka w Karkonoszach. Co się stało?

Jakie były okoliczności śmierci Jany i jej dziecka? Śledczy przedstawili pierwsze informacje w tej sprawie. - Na miejscu znalezienia obu ciał w poniedziałek śledczy pracowali do późnej nocy z udziałem biegłego medycyny sądowej, kiedy wspólnie ustalali okoliczności ich śmierci. Przeszukali miejsce odkrycia i dostarczyli niezbędnych wskazówek. Po zbadaniu znalezionych ciał stwierdzili, że były to gwałtowne zgony. Jest to podejrzenie morderstwa i samobójstwa - powiedziała cytowana przez serwis "Jelenia Góra Nasze Miasto" Iva Kormosova, rzeczniczka prasowa policji w Hradec Kralove. Policjantka nie chciała się odnieść do innych hipotez, które przytaczają czeskie media. Portal TN.cz i CNN Prima News podały, że dziecko zostało uduszone, a kobieta się powiesiła.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

