Kazik na pogrzebie Komendy. Piosenka z filmu "25 lat niewinności" towarzyszyła zmarłemu

Piosenka Kazika na pogrzebie Tomasza Komendy

Na pogrzebie Tomasza Komendy wybrzmiał utwór "25 lat niewinności". To piosenka do filmu pod tym samym tytuł, przedstawiającym historię życia Komendy i jego wieloletnią walkę o sprawiedliwość i odzyskanie wolności. Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" w reżyserii Jana Holoubka okazał się być hitem artystycznym i kasowym. Tłumy lgnęły do kin, a film i jego twórcy otrzymali dziesiątki nagród na najważniejszych polskich festiwalach. Poniżej zdjęcia z uroczystej premiery filmu.

"25 lat niewinności". O czym jest piosenka Kazika?

Piosenka Kazika Staszewskiego znalazła się wśród utworów na ścieżce dźwiękowej filmu „25 lat niewinności”. Singiel ten serwisie internetowym YouTube przekroczył 10 mln wyświetleń (stan na 26.02.2024). Kazik Staszewski napisał też słowa do piosenki, które dokładnie oddają drogę, jaką przeżył Tomasz Komenda. - Lata płyną godzina za godziną, Ludzie prości o święta naiwności, Taki byłeś ty tego nie zrobiłeś, Tomaszu niewinny jesteś wolny jesteś wolny, Jesteś wolny wolny wolny, Gdzie jest prawo Gdzie uczciwość, Gdzie ukryta sprawiedliwość, Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności - śpiewał Kazik.

Tomasz Komenda zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Komenda z całych sił walczył z nowotworem płuc, jednak 21 lutego całą Polskę obiegła tragiczna wiadomość. Polacy znają Tomasza Komendę z powodu jego wieloletniej odsiadki za zbrodnię, której nie popełnił. W 2018 r. opuścił więzienie po 18 latach pobytu. W poniedziałek (26 lutego) odbył się pogrzeb Tomasza Komendy.