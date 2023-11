Kierowcy lekceważą ten przepis, wielu nie ma o nim pojęcia. To nagranie pokazuje, czym to grozi

Robili to przy Odrze. BMW wpadło do wody, młodzi ludzie cudem się wydostali

Brak wiedzy zawsze szkodzi. Dlatego pracownicy MPK przypominająw ten jesienny czas o drogowych niebezpieczeństwach. Jednym z nich jest zderzenie z tramwajem. - Zmrok w listopadzie i grudniu zapada przed godziną 16:00. Oznacza to, że w godzinach szczytu jeździmy już po w warunkach drastycznego ograniczenia widoczności. Trzeba brać na to poprawkę biorąc udział w ruchu drogowym. Zarówno piesi, rowerzyści, jak i kierowcy, motorniczy muszą pamiętać o tym, że czasem jeden nieprzemyślany ruch może prowadzić do tragedii. Już samo wymuszenie nagłego hamowania może prowadzić do poważnych konsekwencji - przypominają urzędnicy.

Wrocławskie tramwaje ważą tyle, co czołg - aż 42 tony. Taka masa stali sunie po mokrych torach, jak sanki po śniegu. Żeby uniknąć tragegii wystarczy pamiętać o jednej prostej zasadzie - tramwaj ma pierwszeństwo!

Żeby pokazać, jak różni się droga hamowania samochodu i tramwaju MPK nagrał specjalny film. Równocześnie ze sobą hamować zaczyna rozpędzone auto i tramwaj. Różnica jest kolosalna. Zobaczcie to sami na poniższym wideo:

