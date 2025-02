Kłopoty rodziny Lubczyńskich z Lądka-Zdroju. Rodzina wciąż walczy z mokrymi ścianami. "Nic nie pomaga"

Widziałeś go?

Historię Mariusza Lubczyńskiego i jego rodziny opisujemy od początku powodzi. Mężczyzna, z żoną i dwójką dzieci, ewakuowali się ze swojego mieszkania w Lądku, gdy Biała Lądecka pochłaniała miasto.

- Wszystko wydarzyło się w niedzielę, 15 września. Już mieliśmy nadzieję, że woda opada, gdy nagle usłyszeliśmy walących do drzwi strażaków i ich krzyki, że mamy się ewakuować - opowiada Anna Lubczyńska.

Rodzina w popłochu uciekła, ratując swoje życie. Dobytku i domu uratować się nie udało.

- Nasze mieszkanie nad rzeką zostało zalane po sufit - mówi Lubczyński.

Rodzina znalazła schronienie w hostelu. Mają tam swój mały pokoik z łazienką, wspólną kuchnię, a co najważniejsze - jak sami mówią - jest ciepło. Marzą już jednak o tym, by wrócić do swojego domu. Niestety, mimo pracy osuszaczy od samego początku - ściany wciąż nie wyschły na tyle, żeby można je było otynkować.

- Wstawiliśmy więc nowe okna od podwórka i robimy wszystko, żeby przyspieszyć schnięcie, ale nic nie pomaga - mówi Mariusz Lubczyński.

Jakby nieszczęść i kłopotów było mało - mężczyzna w połowie stycznia musiał przejść artroskopię kolana. Kontuzji nabawił się jeszcze przed powodzią, bawiąc się z córeczką w parku trampolin. Choć odwlekał zabieg długo, teraz nie mógł już dłużej czekać.

- Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego to była u mnie konieczność. Teraz muszę się dodatkowo rehabilitować - mówi Mariusz Lubczyński.

Mężczyzna mimo to nie zwalnia, wciąż próbuje remontować mieszkanie dla swojej rodziny, a dodatkowo pracuje jako wolontariusz Caritas.

- Wierzę, że w końcu przyjdą lepsze dni - dodaje na koniec.

Super Express, Murator i Radio ESKA towarzyszą Lubczyńskim od samego początku ich trudnej drogi do normalności sprzed powodzi. Pokazujemy czytelnikom i czytelniczkom mozolną i tytaniczną pracę odbudowywania życia. Aktywnie włączymy się w akcję pomocy dla rodziny, której powódź odebrała tak wiele. Uruchomiono dla nich zbiórkę, dzięki której będą mogli wyremontować totalnie zalane mieszkanie. Szczegóły TUTAJ.

