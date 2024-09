Kolejna fala opadów w Polsce. Deszcz nie przestaje padać! Eksperci z IMGW biją na alarm

We wrześniu 2024 roku w brutalny sposób przekonaliśmy się, jak wiele zła mogą wyrządzić ulewne deszcze w Polsce. Poruszające widoki odnotowaliśmy m.in. w Lądku-Zdroju i Kłodzku. Niestety, sytuacja meteorologiczna w Polsce nie ulega gwałtownej poprawie. Na poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiedział kolejne opady deszczu. Niż Genueński przyniósł nie tylko opady deszczu, ale również burze i wichury. Eksperci od pogody przeanalizowali specjalistyczne modele, które nie dostarczają zbyt wielu powodów do optymizmu. Dla doby od 15 września, 14:00 do 14:00 16 września suma opadów na Dolnym Śląsku powinna wynieść 40 mm. Co dalej?

Prognoza IMGW: Powódź 2024 roku i kolejna fala opadów deszczu

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizowali opis sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w naszym kraju. Choć opadów jest mniej niż w weekend, to jednak wody wciąż przybywa.

W okresie 15.09.2024 12:00 UTC – 17.09.2024 12:00 UTC (48 h) wyniki modeli numerycznych wskazuje na występowanie opadów atmosferycznych na południu Polski. Poniżej przedstawiony przebieg zjawisk został opracowany z wykorzystaniem następujących numerycznych modeli pogody: ECMWF 0.1°, Alaro 4 km, COSMO 7 km, 2.8 km i UM 4 km. Scenariusze wskazywane przez wyżej wymienione modele obejmują wystąpienie maksymalnych sum opadów od 20 do 80 mm w zlewni Nysy Kłodzkiej, a w zlewni Małej Wisły do 30 mm - czytamy w analizie na stronie IMGW.

Nieco lepiej wygląda sytuacja we wtorek, choć nadal nie uwolnimy się od niebezpiecznych zjawisk pogodowych. IMGW zwraca uwagę na fakt, iż w poniedziałek i wtorek (16.09 14:00 – 17.09 14:00) opady prognozowane są jedynie na południu kraju, a ich dobowa suma zgodnie z prognozą ECMWF nie przekroczy 5 mm. Pozostałe modele brane pod uwagę w analizie (Cosmo, Alaro, UM) zakładają wystąpienie rozwoju konwekcji w rejonie Kotliny Kłodzkiej oraz południowych krańców województwa opolskiego. Powstałe komórki konwekcyjne mogą spowodować lokalne sumy opadu do 15 mm.

Prezentowany scenariusz prognozowanych zjawisk został opracowany w oparciu o wyliczenia modeli numerycznych. Należy mieć na uwadze ograniczenia modeli wynikające z zastosowanych różnych schematów parametryzacyjnych procesów mikrofizycznych zachodzących w chmurach, różnych schematów numerycznych oraz siatek obliczeniowych. Obecnie prognozy charakteryzują się rozbieżnościami, stąd rzeczywisty przebieg zdarzeń może różnić się w pewnym stopniu od prognozowanego - zaznacza IMGW

Prognozy i ostrzeżenia meteo będziemy aktualizować w lokalnych oddziałach "Super Expressu". Strażacy, policjanci i żołnierze apelują do mieszkańców terenów zagrożonych o współpracę. Służby zapewniają, że robią wszystko, aby nieść pomoc poszkodowanym. Zostały również uruchomione zbiórki dla potrzebujących, których z każdą godziną przybywa.