Koncert Dawida Podsiadło we Wrocławiu

Dawid Podsiadło ogłosił wiosenną, akustyczną trasę „Przed i Po”. Artysta spotka się z fanami na koncertach w salach filharmonijnych.

- Przyszły rok to przede wszystkim PGE Narodowy w 360 stopniach, więc zabawa „na okrągło”… Ale zaczęliśmy też tęsknić za bardziej kameralnymi spotkaniami, wiecie, że ukochaliśmy straszliwie Leśną Muzykę i chcielibyśmy wrócić do Was w podobnym wydaniu. Na siedząco, bardziej intymnie. Bardziej akustycznie niż skacząc. A więc przechodzimy do części fajnych newsów. Zagramy w przyszłym roku taką niewielką, niespodziankową trasę. Nazywa się Przed i Po. Zapraszamy – napisał muzyk na swoim Facebooku.

Trasa Dawida Podsiadło „Przed i Po”

W ramach trasy odbędzie się 12 koncertów. Jeden z nich, już 18 marca 2022 roku, zaplanowano we Wrocławiu, w Narodowym Forum Muzyki.

Przed TOUR

10.03.2023 - Kraków ICE Kraków

18.03.2023 - Wrocław Narodowe Forum Muzyki

30.03.2023 - Lublin Centrum Spotkania Kultur

15.04.2023 - Zabrze Dom Muzyki i Tańca

20.04.2023 - Toruń CKK Jordanki

24.04.2023 - Częstochowa Filharmonia Częstochowska

01.05.2023 - Katowice NOSPR

08.05.2023 - Łódź Klub Wytwórnia

17.05.2023 - Bielsko Biała Cavatina Hall

26.05.2023 - Poznań Sala Ziemi MTP Poznań

Po TOUR

09.06.2023 - Sopot Opera Leśna

10.06.2023 - Sopot Opera Leśna

Bilety na koncert Dawida Podsiadło

Bilety na koncert we Wrocławiu kosztują od 119 do 259 złotych. Można już je kupować na stronie ebilet.pl