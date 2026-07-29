Kopał, głodził i przypalał papierosami. Koszmar psa w Kłodzku przerwany

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-29 8:13

Dramat psa z Kłodzka trwał przez kilka miesięcy. Jak ustalili śledczy, zwierzę miało być głodzone, bite, kopane i przypalane papierosami. Dzięki interwencji policjantów pies został odebrany właścicielowi i trafił pod opiekę specjalistów, a 38-letni mężczyzna usłyszał zarzuty.

Koszmar trwał miesiącami

Dramat psa rozgrywał się od maja tego roku. Z ustaleń śledczych wynika, że 38-letni mieszkaniec Kłodzka w bestialski sposób traktował swojego psa rasy mieszanej. O sprawie dowiedzieli się policjanci z lokalnej komendy. 

- Z ich ustaleń wynika, że od maja do 24 lipca br. mężczyzna znęcał się nad psem rasy mieszanej poprzez głodzenie, szarpanie za smycz, kopanie, bicie po całym ciele, rzucanie różnymi przedmiotami w zwierzę oraz pozostawianie go na zewnątrz bez zapewnienia dostępu do pożywienia, wody i odpowiedniego schronienia. Ponadto ustalono, że właściciel przypalał go też papierosami

- poinformowała asp. szt. Monika Kaleta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Na szczęście sygnał o niewłaściwym traktowaniu zwierzęcia dotarł do funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Mundurowi natychmiast podjęli działania, by przerwać cierpienie psa. Dzięki skrupulatnej pracy i zebranemu materiałowi dowodowemu, 38-latek został zatrzymany. Gehenna zwierzęcia dobiegła końca. Podczas interwencji pies został odebrany właścicielowi i przewieziony do schroniska, gdzie otrzymał niezbędną opiekę medyczną i bezpieczne schronienie.

Polecany artykuł:

Dwulatek wbiegł w pole kukurydzy i zaginął. Ruszyła dramatyczna akcja służb

Co grozi oprawcy?

Zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 38-latkowi zarzutów znęcania się nad zwierzęciem. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grożą surowe konsekwencje.

- Za przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem sprawcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast jeżeli czyn został popełniony ze szczególnych okrucieństwem - nawet do 5 lat pozbawienia wolności, a sad może również orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt oraz zakaz posiadania zwierząt

- przekazała asp. szt. Monika Kaleta.

Policja przypomina, że znęcanie się nad zwierzętami to przestępstwo, a obojętność może kosztować życie niewinnego pupila. Każde zgłoszenie dotyczące niewłaściwego traktowania zwierząt jest dokładnie weryfikowane. Troska o ich dobrostan jest wspólną odpowiedzialnością, a każda informacja przekazana odpowiednim służbom może być kluczowa dla przerwania cierpienia i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.

Głowa smutnego psa o jasnej sierści. Obok na miniaturze plecy policjanta. O znęcaniu się nad psem pisze SE Wrocław.
Galeria zdjęć 4

Polecany artykuł:

Pobili młodą parę z Ukrainy. Dwaj podejrzani usłyszeli zarzuty. Jeden działał w…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOLNY ŚLĄSK
KŁODZKO
ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI