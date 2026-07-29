Koszmar trwał miesiącami

Dramat psa rozgrywał się od maja tego roku. Z ustaleń śledczych wynika, że 38-letni mieszkaniec Kłodzka w bestialski sposób traktował swojego psa rasy mieszanej. O sprawie dowiedzieli się policjanci z lokalnej komendy.

- Z ich ustaleń wynika, że od maja do 24 lipca br. mężczyzna znęcał się nad psem rasy mieszanej poprzez głodzenie, szarpanie za smycz, kopanie, bicie po całym ciele, rzucanie różnymi przedmiotami w zwierzę oraz pozostawianie go na zewnątrz bez zapewnienia dostępu do pożywienia, wody i odpowiedniego schronienia. Ponadto ustalono, że właściciel przypalał go też papierosami

- poinformowała asp. szt. Monika Kaleta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Na szczęście sygnał o niewłaściwym traktowaniu zwierzęcia dotarł do funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Mundurowi natychmiast podjęli działania, by przerwać cierpienie psa. Dzięki skrupulatnej pracy i zebranemu materiałowi dowodowemu, 38-latek został zatrzymany. Gehenna zwierzęcia dobiegła końca. Podczas interwencji pies został odebrany właścicielowi i przewieziony do schroniska, gdzie otrzymał niezbędną opiekę medyczną i bezpieczne schronienie.

Co grozi oprawcy?

Zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 38-latkowi zarzutów znęcania się nad zwierzęciem. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grożą surowe konsekwencje.

- Za przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem sprawcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast jeżeli czyn został popełniony ze szczególnych okrucieństwem - nawet do 5 lat pozbawienia wolności, a sad może również orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt oraz zakaz posiadania zwierząt

- przekazała asp. szt. Monika Kaleta.

Policja przypomina, że znęcanie się nad zwierzętami to przestępstwo, a obojętność może kosztować życie niewinnego pupila. Każde zgłoszenie dotyczące niewłaściwego traktowania zwierząt jest dokładnie weryfikowane. Troska o ich dobrostan jest wspólną odpowiedzialnością, a każda informacja przekazana odpowiednim służbom może być kluczowa dla przerwania cierpienia i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.