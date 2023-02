Dwie nowe linie tramwajowe we Wrocławiu. Pojadą na Popowice

Żeleźnik. Brawurowa akcja służb pod Strzelinem

Do brawurowej akcji, przy użyciu m.in. drona i kamer, doszło w czwartek, 9 lutego, na terenie funkcjonującej w Żeleźniku pod Strzelinem kopalni piasku. Przeprowadzili ją policjanci wydziału do zwalczania przestępczości gospodarczej z Wrocławia i Strzelina, a także inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

- W toku wykonywanych czynności w wyrobisku ujawniono odpady komunalne niewiadomego pochodzenia, które uprzednio zostały przysypane grubą warstwą piasku. Ponadto w okolicy wskazanego miejsca ujawniono pryzmę śmieci tego samego pochodzenia w ilości nie mniejszej niż 40 ton - informuje asp. Łukasz Porębski z policji w Strzelinie.

Podczas akcji doszło do bardzo groźnego incydentu. - Jeden ze złapanych na gorącym uczynku sprawców zamierzał najechać prowadzoną przez siebie koparko-ładowarką na próbującego zatrzymać go funkcjonariusza WIOŚ – mówi Anna Placzek-Grzelak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

W trakcie działań policjanci zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 28 do 50 lat. - Na podstawie dokonanych ustaleń i zgromadzonego materiału dowodowego prokurator Prokuratury Rejonowej w Strzelinie przedstawił 4 osobom zarzuty m. in. tego, że wbrew przepisom ustawy, na terenie kopalni kruszyw mineralnych, przyjmowali transporty, składowali i przetwarzali odpady poprzez wypełnienie nimi niecki wyrobiska i przysypywanie ich piaskiem, w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym - informuje Prokuratura Okręgowa.

Jeden z podejrzanych usłyszał również zarzut dokonania czynnej napaści na funkcjonariusza Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci koparko-ładowarki.

Za zarzucane czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.