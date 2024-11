Koszmar! 13-latek został dotkliwie pobity przez wychowawcę! Walczy o życie w szpitalu

Trzymiesięczny Gabryś trafił do szpitala z gorączką. Na drugi dzień już nie żył

13-latek pobity przez wychowawcę! Chłopiec walczy o życie

W związku z próbą odebrania sobie życia w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju, we wtorek, 26 listopada na miejsce udała się wiceszefowa MS Maria Ejchart, która objęła bezpośredni nadzór nad sprawą.

W czasie briefingu prasowego powiedziała, że "do próby samobójczej jednego z wychowanków doszło w ubiegłym tygodniu". - W toku czynności wyjaśniających okazało się, że zanim dokonał tej próby, został pobity przez jednego z wychowawców - powiedziała Ejchart. Poinformowała, że 13-letni chłopiec walczy o życie w szpitalu. - Utrzymywany jest w śpiączce farmakologicznej. Nie wiemy, jaka będzie jego przyszłość - stwierdziła wiceszefowa MS.

Zobacz: Trzymiesięczny Gabryś trafił do szpitala z gorączką. Na drugi dzień już nie żył

Przekazała, że wychowawca został zawieszony i ma postawione już zarzuty. - Podjęliśmy również decyzję o zawieszeniu dyrektora tej placówki. Jego obowiązki pełni w tej chwili inny pracownik placówki - powiedziała Ejchart.

Jak zaznaczyła, "w tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo i spokój chłopców, którzy tu przebywają". Powiedziała, że z innej placówki został przesłany "zespół psychologów, który cały czas pracują z chłopcami na miejscu".

Zapewniła, że "wszystkie informacje, które udało nam się ustalić w toku prac wizytatora, który od samego początku jest na miejscu przekazywane są na bieżąco prokuraturze".

Wychowawca Jacek T. usłyszał zarzut znęcania się nad małoletnim

Rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Lilianna Łukasiewicz przekazała, że podejrzany Jacek T. usłyszał zarzut znęcania się nad małoletnim, który pozostawał z wychowawcą w stosunku zależności. Wyjaśniła, że podejrzany swoim czynem doprowadził osobę małoletnią do usiłowania samobójstwa. - Grozi za to surowa kara od dwóch do 15 lat więzienia, ponieważ sprawa dotyczy małoletniego - dodała.

- Znęcanie polegało między innymi na biciu po głowie, na kopaniu i szarpaniu. Miało to miejsce kilkukrotnie w ciągu tego dnia. Prokurator zakwalifikował to jako znęcanie, które doprowadziło małoletniego do targnięcia się na własne życie - powiedziała prokurator.

Dodała, że podejrzany składał wyjaśnienia, ale nie przyznał się do popełnienia czynu.

Prokurator rejonowa w Złotoryi Anna Chomiczewska dodała, że jednym z dowodów w sprawie jest zapis monitoringu, na którym zarejestrowane są zachowania podejrzanego wobec wychowanka. 60-letni Jacek T. był wieloletnim pracownikiem i wychowawcą w placówce.

- Wobec podejrzanego skierowany został wniosek do Sądu Rejonowego w Złotoryi o trzy miesiące aresztu tymczasowego. Wniosek ma został rozpatrzony w czwartek (28 listopada) - dodała prokurator.

Wiceszefowa MS Maria Ejchart podkreśliła, że "w tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo i spokój chłopców, którzy tu przebywają, którzy niejako byli świadkami tego".

Śmiertelne pobicie w parku Zofii Las. 18-latek podejrzany o zbrodnię Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.