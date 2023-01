i Autor: Policja Dolnośląska Koszmar pod Lubinem. 25-latka spieszyła się do pracy, jej samochód dachował

Do potwornego wypadku doszło rankiem 12 stycznia. 25-letnia mieszkanka Lubina spieszyła się do pracy. Jej pośpiech sprawił, że zamiast do miejsca swojego zatrudnienia trafiła na szpitale łóżko. Kobieta prawdopodobnie jechała za szybko i jej auto dachowało na drodze wojewódzkiej numer 323.