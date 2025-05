Koszmar w centrum Wrocławia. Mężczyzna spadł z dachu galerii

"Słyszałem strzały i krzyk kobiety". Pan Andrzej opowiada o tragedii we Wrocławiu. Dwie osoby nie żyją

Tragedia we Wrocławiu. Mężczyzna nie żyje

Jak informuje "Gazeta Wrocławska", do tragedii doszło w czwartek (15 maja), około godz. 11 Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji poinformował, że służby otrzymały zgłoszenie o człowieku, który najprawdopodobniej skoczył z dachu Galerii Dominikańskiej. 35-letni mężczyzna zginął na miejscu. - Do zdarzenia doszło na zewnątrz budynku - powiedział Jabłoński i dodał, że według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu tragedii, w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie. W miejscu, gdzie doszło do dramatu pracuje też prokurator. Mundurowi sprawdzają monitoring i przesłuchują świadków. Zabezpieczono też ciało zmarłego.

Do sprawy odniosła się również Galeria Dominikańska. - Jesteśmy głęboko poruszeni tą tragedią. Wszystkie procedury powiadamiania służb przez dyrekcję centrum i przeprowadzenia akcji na miejscu zdarzenia zadziałały prawidłowo. Prokuratura i policja prowadzą czynności dochodzeniowe - czytamy w treści oświadczenia dyrektor Agaty Kotlińskiej, opublikowanym przez "Gazetę Wrocławską".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.