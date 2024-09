Kotlina Kłodzka tonie w śmieciach

Problem zalegających śmieci dotyczy przede wszystkim Kotliny Kłodzkiej, która wskutek powodzi ucierpiała najbardziej. Na ulicach zalegają ogromne ilości odpadów - są to zarówno przedmioty, które zniszczyła woda, ale także zwykłe odpady komunalne i plastikowe opakowania do recyklingu - informuje Radio Zet.

Przedmioty, które zostały zniszczone przez falę powodziową mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego nadają się jedynie do wyrzucenia. Stąd ich duża ilość. Poza nimi przybywa również zwykłych odpadów, które są wyrzucane przez mieszkańców na bieżąco. Niestety tak duża ilość śmieci sprawia, ze służby nie nadążają z ich wywozem, a problem narasta z każdym kolejnym dniem.

- Do poniedziałku wywieźliśmy z Kłodzka 450 ton śmieci – informował na początku tygodnia burmistrz Kłodzka Michał Piszko. - Szacujemy, że będzie ich jeszcze tysiąc.

Jak poinformowała reporterka Radia Zet, do miejscowości, które borykają się z problemem rosnącej liczby odpadów, przyjechały dodatkowe śmieciarki i duże samochody do odbioru śmieci. To wciąż jednak za mało w obliczu tak dużych potrzeb. Ponadto punkty przyjmujące odpady mają też ograniczoną przepustowość, co również jest sporym utrudnieniem

Wciąż trwa wielkie sprzątanie po powodzi. Oznacza to, że problem zalegających odpadów będzie towarzyszył mieszkańcom jeszcze przez długi czas.

Warto dodać, że utylizacja lub recykling przedmiotów, które zostały zniszczone przez falę powodziową, są zdecydowanie trudniejsze. Dotyczy to nie tylko samej segregacji, ale też późniejszego wykorzystania lub odzyskania cennych surowców.

