Dolny Śląsk w obliczu ogromnej tragedii. Wyjątkowy apel do Polaków. "Nie odwołujcie rezerwacji!"

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w Polsce zwrócił się do bawarskiego rządu o wsparcie w przezwyciężaniu skutków obecnej katastrofy powodziowej - poinformował portal niemieckiego dziennika "Sueddeutsche Zeitung".

Z Niemiec płynie pomoc dla powodzian

Z Niemiec do Polski trafi 500 poduszek i kołder, po 1000 poszewek na poduszki i kołdry, 500 prześcieradeł, 200 materacy i 20 tys. nakładek na mopy. Wszystkie materiały pochodzą z bawarskiego centralnego magazynu pandemicznego, który został utworzony podczas pandemii koronawirusa i nie są obecnie potrzebne. Ich wartość to około 155 tysięcy euro. Jak informuje "Sueddeutsche Zeitung", zostaną one przekazane województwu dolnośląskiemu w Polsce.

Wspomniane nakładki na mopy to część z mopów znajdujących się nadal w magazynie centralnym, które minister gospodarki Hubert Aiwanger (Wolni Wyborcy) nakazał zakupić latem 2020 r. podczas kryzysu wywołanego koronawirusem, za co był wówczas krytykowany.

