Ukrył ciało kolegi w szafie, później je zakopał. Marek zginął, bo zachował się niestosownie wobec kobiety?

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-09 12:15

Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi W., który przyznał się do zabicia swojego wieloletniego kolegi. Marek M. zaginął w październiku 2024 r. w Krapkowicach, ale dopiero kilka tygodni później okazało się, że padł ofiarą zbrodni. 41-letni oskarżony najpierw ukrył jego ciało w szafie, a później zakopał je w pobliżu garaży przy ul. Kilińskiego.

Zabójstwo w Krapkowicach. Jest akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi W.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi W., który przyznał się do zabicia swojego wieloletniego kolegi, zdj. ilustracyjne
  • W Krapkowicach doszło do zabójstwa Marka M., gdzie tłem zbrodni były osobiste porachunki, w tym wypadku niestosowne zachowanie wobec kobiety.
  • Andrzej W. oskarżony jest o pozbawienie życia ofiary w zamiarze bezpośrednim, której ciało następnie ukrył.
  • Sprawa trafi do Sądu Okręgowego w Opolu, a sprawcy grozi dożywocie.

Zabójstwo w Krapkowicach. Jest akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi W.

Niestosowne zachowanie Marka M. wobec partnerki oskarżonego miało być powodem, dla którego Andrzej W. zabił ofiarę. Do zbrodni doszło 30 września 2024 r. w mieszkaniu przy ul. Kilińskiego, po tym jak obaj mężczyźni spożywali razem alkohol. 41-latek najpierw pobił denata, ale na tym się nie skończyło.

Po powaleniu pokrzywdzonego na podłogę Andrzej W. stanął obutą nogą na jego szyję, a następnie uciskał doprowadzając do śmierci Marka M. w mechanizmie uduszenia gwałtownego. Początkowo oskarżony ukrył zwłoki w szafie, a po kilku dniach, w nocy, zakopał je w pobliżu garaży przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach. Ciało ofiary zastało umieszczone w worku, który Andrzej W. zabrał z miejsca pracy - przekazała Prokuratura Okręgowa w Opolu.

Zanim udało się ujawnić, że Marek M. został zabity, jego syn zgłosił zaginięcie mężczyzny. W październiku 2024 r. wszczęto w tej sprawie śledztwo, a na przełomie listopada i grudnia - dzięki zeznaniom świadków - ustalono, że doszło do zbrodni.

Z uwagi na to, że Andrzej W. był już wcześniej karany, w tym pozbawieniem wolności, za zarzut zabójstwa popełnionego w zamiarze bezpośrednim odpowie w warunkach recydywy. Mężczyźnie grozi kara maksymalna dożywotniego więzienia. Jego sprawę rozpoznawać będzie Sąd Okręgowy w Opolu.

Zabójstwo w Szczecinku

Polecany artykuł:

Koalicja Obywatelska żąda dymisji Jacka Sutryka. Mocny cios w prezydenta Wrocła…
Wrocław SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OPOLSKIE
ZABÓJSTWO
AKT OSKARŻENIA