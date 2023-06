Najpierw chciały otruć, potem zastrzeliły. „Basiu, Basiu, co się dzieje?!”. Wstrząsające okoliczności zbrodni w Kudowie-Zdroju

Kąty Wrocławskie. Zbrodnia podczas libacji alkoholowej

Do makabrycznego zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 czerwca w jednym z mieszkań w Kątach Wrocławskich. Podczas zakrapianej imprezy doszło do kłótni pomiędzy Krzysztofem K. i Januszem K. Powodem miała być kobieta, która wcześniej również uczestniczyła w balandze. Gdy opuściła mieszkanie, mężczyźni skoczyli sobie do gardeł, bowiem kompanka od kieliszka obu wpadła w oko.

Janusz K. nie miał większych szans z młodszym mężczyzną. - Napastnik bił pokrzywdzonego po ciele, a następnie zadawał ciosy nożem kuchennym. Spowodował u Janusza K. rany tłuczone głowy, głębokie rany cięte szyi z przecięciem tętnicy oraz żyły szyjnej, ranę ciętą policzka, ranę kłutą brzucha, rany cięte kończyn górnych, skutkujących śmiercią pokrzywdzonego w wyniku wykrwawienia – relacjonuje Anna Placzek-Grzelak, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

47-latek szybko wpadł w ręce policjantów. Choć podczas zatrzymania nie obyło się bez problemów. - Podczas interwencji mężczyzna dopuścił się także znieważenia funkcjonariuszy policji, naruszył ich nietykalność cielesną oraz kierował w stosunku do nich groźby w tym pozbawienia życia i uszkodzenia ciała. W tym zakresie także sformułowano zarzuty – dodaje Anna Placzek-Grzelak.

14 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej zastosował wobec Janusza K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucane czyny grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.