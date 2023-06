Krzysztof Rutkowski zostanie przesłuchany w sprawie morderstwa Anastazji! Co ujawni polski detektyw?

Samolot wylądował w rzece Dąbrowicy! Pilot trafił do szpitala

Nowe fakty w sprawie morderstwa Anastazji! Policja znalazła jej kartę SIM

Jest kolejny trop w sprawie morderstwa 27-letniej Anastazji. W sobotę, 24 czerwca tamtejsze media poinformowały o odnalezieniu karty SIM z telefonu Polki. Karta uchodziła dotychczas za zaginioną, choć według greckich dziennikarzy, w rękach policji była już od kilku dni. To właśnie informacje zgromadzone na karcie SIM pozwoliły na poznanie danych GPS stacji, do których logował się telefon 27-latki. To z kolei umożliwiło powiązanie jej zaginięcia z 32-letnim obywatelem Bangladeszu. Mężczyzna został następnie zatrzymany. Telefon Anastazji znajdował się w odległości kilkuset metrów od jej ciała.

Przypomnijmy - 27-letnia Polka pochodząca z Wrocławia, została zamordowana w Grecji. Jej ciało odnaleziono w niedzielę wieczorem (18 czerwca) na wyspie Kos, sześć dni po tym, jak jej zaginięcie zgłosił chłopak dziewczyny. Zwłoki 27-latki leżały na podmokłym terenie w pobliżu kurortu Tigaki i były w zaawansowanym stanie rozkładu. Z wstępnych ustaleń służb wynika, że kobieta mogła zostać zamordowana przez obywatela Bangladeszu, którego już zatrzymano.

Przesłuchanie Krzysztofa Rutkowskiego. Co ujawni polski detektyw?

Od początku, w śledztwo zaangażowany jest także Krzysztof Rutkowski. Najsłynniejszy polski detektyw w rozmowie z naszym dziennikarzem opisał, jak wygląda śledztwo. Szczegóły: Detektyw Rutkowski ujawnia nowe fakty po zabójstwie Anastazji z Wrocławia. Relacja prosto z Grecji [WIDEO]

Na poniedziałek, 26 czerwca przed Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu, ul. Podwale 27, biuro detektywa Rutkowskiego zaplanowało briefing prasowy. - Krzysztof Rutkowski zostanie przesłuchany w związku z posiadanymi informacjami dotyczącymi zamordowania Anastazji Rubińskiej na wyspie Kos - czytamy w zamieszczonym komunikacie.

