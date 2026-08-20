„Puma w lesie!” – alarm poszedł w Polskę

We wtorek, 18 sierpnia, Nadleśnictwo Świdnica za pośrednictwem mediów społecznościowych ostrzegło o rzekomym drapieżniku w okolicach Zagórza Śląskiego.

Leśnicy zalecali turystom i okolicznym mieszkańcom wzmożoną czujność na leśnych szlakach. Na początku doniesienia brzmiały mało wiarygodnie, ponieważ nie istniał żaden fizyczny dowód na pojawienie się w regionie tak dużego zwierzęcia.

Sytuacja nabrała powagi w momencie udostępnienia przez nadleśnictwo kadru, rzekomo zarejestrowanego przez fotopułapkę. Co ciekawe, systemowa data wskazywała na wykonanie zdjęcia 9 sierpnia 2026 roku.

Teraz mamy jednak konkretny dowód – informowało Nadleśnictwo.

Z pierwszych informacji wynikało, że kadr przekazał leśnikom Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody ze Świdnicy. Jednocześnie pracownicy lasów państwowych tłumaczyli, że nie są w stanie określić precyzyjnej lokalizacji urządzenia rejestrującego.

W tamtym czasie wspominano również o innych zgłoszeniach od świadków, którzy rzekomo widzieli drapieżnika w rejonie Michałkowej i samego Zagórza Śląskiego. Apelowano do mieszkańców, by w razie kontaktu z pumą zachowali znaczny dystans, unikali prób robienia zdjęć i natychmiast wybrali numer alarmowy 112.

Wieść o drapieżniku zaczęła błyskawicznie rozchodzić się w sieci.

Puma w lasach Dolnego Śląska?:

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Informację podawały media

Temat wywołał prawdziwą burzę. O niebezpiecznym zwierzęciu pisały nie tylko lokalne serwisy, ale i ogólnopolskie redakcje internetowe oraz tysiące internautów w mediach społecznościowych. Przekaz trafiał do odbiorców na terenie całego kraju.

W ten sposób ostrzeżenie od Nadleśnictwa Świdnica nabrało wymiaru ogólnopolskiego. Doniesienia o wielkim kocie w okolicach Zagórza Śląskiego traktowano już nie jako plotkę, ale pewnik.

Szczególną wiarygodność nadawał fakt, że komunikat wydała państwowa jednostka zajmująca się lasami, podpierając się materiałem zdjęciowym jako dowodem.

20 sierpnia nastąpił zwrot

Minęło zaledwie kilka dni i w czwartek, 20 sierpnia, Nadleśnictwo Świdnica zamieściło korektę swoich doniesień. Z wpisu udostępnionego krótko po 15:00 dowiadujemy się, że opublikowany wcześniej obrazek pumy to falsyfikat.

Leśnicy przekazali, że rzetelną analizę udostępnionych im wcześniej materiałów przeprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Po dokładnej weryfikacji materiału zdjęciowego i dostępnych informacji (...) nie potwierdziła się autentyczność opublikowanego przez Nadleśnictwo Świdnica zdjęcia pumy w okolicach Zagórza Śląskiego – przekazano w oświadczeniu.

Jednostka tłumaczy, że pierwszy komunikat miał służyć wyłącznie profilaktyce i wynikał z dbałości o zdrowie spacerowiczów i lokalnej społeczności.

Szkopuł w tym, że apel o czujność był połączony z prezentacją zdjęcia, które miało być „konkretnym dowodem” na wędrówki drapieżnika w regionie.

Obecnie wiemy już, że ten najważniejszy punkt całej historii był całkowicie wyssany z palca.

Puma nadal pozostaje zagadką

Leśnicy nie dają więc ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy okolice Zagórza Śląskiego faktycznie odwiedziła puma. Nie wyklucza to autentyczności innych sygnałów o nietypowym zwierzęciu, jednak fotografia zaprezentowana przez nadleśnictwo straciła jakikolwiek walor dowodowy.

Sytuacja obrazuje, jak błyskawicznie niesprawdzona wiadomość zyskuje status faktu, zwłaszcza gdy legitymizuje ją państwowy podmiot i załącza sfabrykowany dowód zdjęciowy.

Wystarczyło kilkadziesiąt godzin, by wieść o „pumie pod Świdnicą” zelektryzowała ogromną rzeszę odbiorców i została powielona w licznych środkach masowego przekazu.