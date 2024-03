QUIZ. Dogadałbyś się z chytrym misiem na Krupówkach? Sprawdź, czy znasz góralską gwarę! 9 pkt to minimum

Niemowlę z ciężkimi obrażeniami trafiło do szpitala. Monika M. i Marcin G. trafili do aresztu

Sąd w Głogowie aresztował na trzy miesiące dwoje mieszkańców Przemkowa (powiat polkowicki): 34-letnią Monikę M. i 40-letniego Marcina G. Para jest podejrzana o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad dwójką swoich dzieci w wieku 11 tygodni oraz 2 lat. PAP podaje, że młodszy z chłopców z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala w Zielonej Górze. Lekarze stwierdzili u niego ślady ciosów zadawanych w głowę i klatkę piersiową. Dwulatek również był maltretowany. Chłopiec został umieszczony w opiece zastępczej.

- Według naszych ustaleń rodzice znęcali się nad dwuletnim dzieckiem, od kiedy się urodził. Chłopiec był bity pięściami oraz wulgarnie wyzywany (…) Nad młodszym chłopcem również znęcano się od chwili jego urodzin – powiedziała PAP Prokurator Rejonowa w Głogowie Katarzyna Kasperczak.

Jak tłumaczą się podejrzani?

Podejrzani nie przyznają się do zarzutu znęcania się nad dziećmi. Kobieta winę przerzuca na partnera, ten z kolei wyjaśniał śledczym, że młodszego chłopca uderzył pięścią przez przypadek, bo chciał zaatakować partnerkę. Obojgu grozi do 20 lat pozbawienia wolności.

- Podejrzani kilkakrotnie zmieniali wyjaśnienia. Matka twierdzi, że to mężczyzna miał się znęcać nad dziećmi. Mężczyzna zaś nie przyznaje się. Podczas posiedzenia aresztowego powiedział jedynie, że uderzył młodszego chłopca pięścią, ale – jak mówił – ten cios był skierowany nie do dziecka, ale do matki, która trzymała dziecko na rękach - mówiła prokurator.

