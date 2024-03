Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił 3 funkcjonariuszom Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna zarzuty niedopełnienia w dniu 1 grudnia 2023 roku obowiązków podczas czynności zatrzymania i doprowadzenia Maksymiliana F. do właściwego komisariatu policji, czym działano na szkodę interesu prywatnego i publicznego, kwalifikowane z art. 231 § 1 kk.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności - czytamy w komunikacie na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.