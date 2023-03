Marsz dla Jana Pawła II. W rocznicę śmierci chcą uczcić papieża

Wrocław. Marsz dla Jana Pawła II

Już w piątek, 31 marca, odbędą się pierwsze wydarzenia związane z upamiętnieniem Jana Pawła II. Będą trwały one do niedzieli, 2 kwietnia, kiedy przypada 18. rocznica śmierci papieża-Polaka. Zaplanowane są one na całym Dolnym Śląsku, choć zdecydowana większość będzie miała miejsce we Wrocławiu – tutaj zestawienie ze strony archidiecezji wrocławskiej.

Tymczasem na niedzielę zaplanowane zostało zgromadzenie i marsz w celu „Uczczenia pamięci Jana Pawła 2 w rocznicę jego śmierci”. Rozpocznie się ono o godz. 13 na ul. Świętego Mikołaja (plac przed wejściem do Kościoła Garnizonowego) i ma potrwać 2 godziny. Uczestnicy, których liczba przewidywana jest na 300 osób (tylu zostało zgłoszonych do urzędu) przejdą spod Kościoła Garnizonowego pod katedrę na Ostrowie Tumskim.

Trasa przemarszu: Kościół Garnizonowy, przejście przez Rynek, ul. Wita Stwosza, ul. Świętej Katarzyny, ul. Piaskowa, most Piaskowy, most Tumski, ul. Katedralna, Katedra św. Jana Chrzciciela.

Co ciekawe, marsz nie jest inicjatywą kościelną, a świecką. Jak informuje Gość Wrocławski, stoi za nim społeczność „Wrocław dla Życia”, która kilka miesięcy temu organizowała w mieście Marsz dla Życia. Jednym z organizatorów jest Łukasz Burzyński, dotąd znany m.in. z działalności w skrajnym Obozie Narodowo-Radykalnym czy udziału w nacjonalistycznych czy antyukraińskich manifestacjach. Teraz będzie bronił dobrego imienia papieża, bo jak powiedział w Gościu Wrocławskim: - W naszym przekonaniu celem mediów jest uderzenie w papieski autorytet.