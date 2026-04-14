Tragedia na Dolnym Śląsku. Dwóch młodych mężczyzn zginęło w wypadku

Wszystko wydarzyło się w poniedziałek, 13 kwietnia, około godziny 19:00. To właśnie wtedy na trasie łączącej Rudną z Lubinem na Dolnym Śląsku rozegrał się dramat. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, jeden z kierowców podjął fatalną w skutkach decyzję.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący samochodem osobowym marki Chrysler, 25-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego, jadąc drogą powiatową relacji Rudna - Lubin, podczas manewru wyprzedzania na prostym odcinku drogi, doprowadził do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym pojazdem marki Audi

- przekazała podkom. Sylwia Serafin, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Jeden zginął na miejscu, drugi zmarł w szpitalu

Siła uderzenia była ogromna. Dla 19-letniego kierowcy Audi, mieszkańca gminy Rudna, pomoc przyszła za późno. Młody mężczyzna zginął na miejscu.

- Kierujący, 19-letni mieszkaniec gminy Rudna, w wyniku poniesionych obrażeń, zmarł na miejscu

- informuje policjantka.

O życie drugiego z kierowców przez kilka godzin walczyli lekarze. 25-latek, który siedział za kierownicą Chryslera, został w stanie krytycznym zabrany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niestety, jego obrażenia okazały się zbyt poważne. Po kilku godzinach mężczyzna zmarł.

Na miejscu prokurator i biegły

Na miejscu wypadku przez wiele godzin pracowały służby. Droga była całkowicie zablokowana, a policjanci wyznaczyli objazdy.

- Policjanci ruchu drogowego lubińskiej komendy wraz z grupą operacyjno-procesową pracowali na miejscu wypadku drogowego, zabezpieczając ślady i wyjaśniając okoliczności tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego, w którym śmierć poniosły dwie osoby w wieku 19 i 25 lat

- przekazuje podkom. Sylwia Serafin.

Czynnościom funkcjonariuszy przyglądał się prokurator, a na miejsce wezwano również biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Jego opinia będzie kluczowa w dokładnym ustaleniu przebiegu i przyczyn tej tragedii.

Po raz kolejny funkcjonariusze zwracają się do kierowców z poruszającym apelem. Chwila brawury, pośpiechu czy nieprzemyślana decyzja mogą kosztować kogoś życie. Ta tragedia jest tego najsmutniejszym dowodem.

- Ponawiamy apel o ostrożną jazdę, zgodną z przepisami ruchu drogowego i limitami prędkości. Kilka sekund nieprzemyślanej decyzji na drodze, może zaważyć na czyimś życiu i zdrowiu

- apeluje podkom. Sylwia Serafin, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.