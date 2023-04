Mercedes roztrzaskał się na drzewie. 17-latek był zakleszczony, liczyła się każda sekunda

Zdradził go GPS

Tragiczny wypadek na drodze Dobrocin - Dzierżoniów

W minioną sobotę, 15 kwietnia, doszło do tragicznego wypadku na drodze z Dobrocina do Dzierżoniowa. - 46-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego jadąc mercedesem wraz z 17-letnim pasażerem stracił panowanie nad autem, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie uderzył w drzewo i wpadł do rowu - relacjonuje kom. Anna Mierzejewska z policji w Dzierżoniowie.

Jak pierwsi na miejscu zdarzenia znaleźli się dwaj funkcjonariusze wydziału kryminalnego dzierżoniowskiej jednostki, którzy jechali właśnie na służbę. - Pierwszy z policjantów wraz z innym świadkiem zdarzenia wydobył kierującego z pojazdu, drugi natomiast udzielał pomocy zakleszczonemu, nieprzytomnemu 17-latkowi. Chłopak ze względu na pozycję, w której się znajdował i poniesione obrażenia, nie mógł swobodnie oddychać – dodaje kom. Anna Mierzejewska.

Funkcjonariusz udrożnił drogi oddechowe poszkodowanego i zabezpieczał, aż do wydobycia przez strażaków i przekazania ratownikom z pogotowia ratunkowego.

Dużym zagrożeniem był również uszkodzony pojazd, spod maski którego wydobywał się dym. Aby nie dopuścić do pożary mundurowi zadbali również o zneutralizowanie tego zagrożenia.

- 46-latek kierujący pojazdem nie odniósł obrażeń wymagających hospitalizacji, natomiast nieprzytomny 17-latek z poważnymi urazami został zabrany przez LPR – dodaje rzeczniczka dzierżoniowskiej policji.