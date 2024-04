Miało być wielkie zwycięstwo. Tort musiał osłodził smak porażki Izabeli Bodnar

Wybory we Wrocławiu. Izabela Bodnar zaskoczona wynikiem. "Nie spodziewałam się tak wysokiej porażki"

Wyniki wyborów samorządowych 2024. Kto został prezydentem Wrocławia? Wyniki II tury wyborów we Wrocławiu

II tura we Wrocławiu

Napięcie i gęsta atmosfera w sztabie Izabeli Bodnar, posłanki na Sejm i kandydatki na prezydenta Wrocławia, były mocno wyczuwalne. Wszyscy mieli nadzieję na zwycięstwo, okazały się one jednak płonne i zgasły o godzinie 21, kiedy podano sondażowe wyniki wyborów.

Osoby obecne w sztabie Izabeli Bodnar były zaskoczone, kiedy nagle do sali konferencyjnej wypełnionej dziennikarzami, politykami i działaczami wjechał... tort. Pozostał jeszcze około kwadrans do ogłoszenia sondażowych wyników wyborów, nikt nie przyznał się również do świętowania urodzin. Na szczycie ciasta z wiśniami siedziała figurka przedstawiająca kandydatkę, a po bokach strzelały fontanny iskier. Szykowała się słodka feta z okazji zwycięstwa.

Niedługo potem okazało się, że ani nie będzie słodko, ani nie będzie zwycięsko. Tort z wiśniami serwowany gościom Izabeli Bodnar musiał choć trochę osłodzić gorycz dotkliwej porażki, gdyż Jacek Sutryk odniósł miażdżące zwycięstwo w II turze wyborów.