Wrocław. Zaginięcie 44-letniej Anny. Pracowała jako zawodowy żołnierz

Mimo że 44-letniej Anny Katarzyny Turlej z Wrocławia szukają: policja i Żandarmeria Wojskowa, zaginionej 29 listopada kobiety nadal nie udało się znaleźć. Okoliczności jej zniknięcia są wyjątkowo tajemnicze, bo nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by zostawiła ona bez słowa rodzinę czy zrywała z nią kontakt. Feralnego dnia 44-latka, pracująca jako zawodowy żołnierz, powiedziała bliskim, że idzie do sklepu, ale już nie wróciła ani nie odezwała się telefonicznie lub w innej formie. Od tamtej pory trwają poszukiwania zaginionej, jak na razie bezowocne.

Rysopis zaginionej kobiety

Anna Katarzyna Turlej pochodzi z województwa łódzkiego, a do Wrocławia przeprowadziła się z rodziną ledwie kilka miesięcy temu. Kobieta ma ok. 160 cm wzrost, niebieskie oczy i blond włosy, proste, do ramion. Jest średniej budowy ciała. W chwili zaginięcia była ubrana w czarną, jesienną, lekko pikowaną kurtkę do pasa i białe, sportowe buty. Wszystkie osoby, które mają wiedzę na temat miejsce przebywania zaginionej, proszone są o kontakt z najbliższą komendą policję, np. dzwoniąc pod numer 112, lub Żandarmerią Wojskową we Wrocławiu, tel. 26 165 34 25.