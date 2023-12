Zaginęła Anna Turlej. Szuka jej policja i wojsko

Anna Katarzyna Turlej pochodzi z województwa łódzkiego, jednak od kilkunastu miesięcy mieszka wraz z rodziną we Wrocławiu, gdzie pracuje jako żołnierz zawodowy. 29 listopada 2023 r. między godz. 21 a 22, 44-letnia kobieta wyszła ze swojego miejsca zamieszkania przy ul. Poświęckiej we Wrocławiu. Anna poinformowała, że idzie do pobliskiego sklepu i zaraz wróci. Od tamtej pory nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Co więcej, 44-latka zostawiła w domu telefon oraz klucze od domu. Zabrała ze sobą jedynie portfel z dokumentami.

Na chwilę obecną nie zostało ustalone, czy kobieta rzeczywiście dotarła do sklepu. Z relacji bliskich wynika, że Anna Katarzyna Turlej nigdy wcześniej nie znikała, ani nie zrywała kontaktu z rodziną, z którą jest bardzo związana emocjonalnie. Poszukiwania 44-latki prowadzi policja oraz Żandarmeria Wojskowa.

Jak wygląda zaginiona Anna Turlej?

Jak wygląda zaginiona Anna Katarzyna Turlej? Kobieta ma 44 lata, mierzy ok. 160 cm wzrostu. Ma niebieskie oczy i blond włosy, proste, do ramion. Jest średniej budowy ciała. W chwili zaginięcia 44-latka ubrana była w czarną, jesienną, lekko pikowaną kurtkę do pasa oraz białe, sportowe buty.

Każdy, kto widział lub wie o losach zaginionej 44-latki, proszony jest o natychmiastowy kontakt z najbliższą Komendą Policji pod numerem alarmowym 112 na terenie całego kraju lub z Żandarmerią Wojskową we Wrocławiu pod numerem 26 1653425.