Młody mężczyzna z nożem pod przedszkolem. Dzieci były przerażone

Wrocław. Mężczyzna z nożem pojawił się pod przedszkolem

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 27 sierpnia. Tego dnia pod ogrodzeniem przedszkola Pod Wierzbami przy ul. Stabłowickiej we Wrocławiu podszedł młody mężczyzna. Jak się okazało, miał ze sobą nóż, który widziały m.in. dzieci uczęszczające do placówki. Na szczęście mężczyzna nie był agresywny, ale i tak mocno przestraszył podopiecznych placówki.

Moje dziecko wróciło do domu, tylko o tym mówiło: pan z nożem, pan z nożem, myśmy stali w oknach, myśmy go widzieli

– powiedziała portalowi gazetawroclawska.pl., który opisał sprawę, jedna z mam.

Według kobiety, osobnik miał być widziany w okolicy już wcześniej. - W czerwcu był na pewno koło szkoły podstawowej. Wczoraj był pod przedszkolem. Jestem mamą, zaraz zacznie się szkoła. On chodzi, wymachuje tym nożem. Nie tylko ja jestem tym przerażona. Rozmawiałam z innymi mamami, które też go widziały. Dzwoniliśmy na policję. Ja się po prostu boję, że zaraz wydarzy się tragedia – przyznała w rozmowie z Gazetą Wrocławską.

Dyrekcja przedszkola zaapelowała do rodziców o zachowanie ostrożności. - W związku z sytuacją, która miała dzisiaj miejsce w pobliżu naszego przedszkola, bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i wzmożenie czujności. Otóż do płotu od strony ul. Polonii Wrocławskiej podszedł młody mężczyzna (ok. 18-20 lat) uzbrojony w nóż. Wezwany patrol nie zatrzymał tej osoby. Dlatego prosimy o baczne obserwowanie terenu wokół przedszkola i zgłaszanie podejrzanych osób do wychowawców dyrekcji lub bezpośrednio policji.

Policja nie zatrzymała mężczyzny w pobliżu placówki, ale to nie koniec działań mundurowych. - Funkcjonariusze z komisariatu w Leśnicy prowadzą czynności w tej sprawie. Typują osoby i będą sprawdzali, czy jedna z typowanych osób to ta, której dotyczyło zgłoszenie – przyznał mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejska Policji we Wrocławia w rozmowie z Gazetą Wrocławską.