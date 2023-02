Monika Jaworska zmarła rok temu. W dniu swoich urodzin została pięknie uhonorowana

Przypomnijmy, że Monika Jaworska zmarła 4 stycznia 2022 roku. 21 lutego 2023 roku, w dniu rodzin dziennikarki, odbyła się wyjątkowa uroczystość. - To dla nas bardzo ważna chwila. Chcemy w ten sposób uhonorować panią Monikę Jaworską, wybitną dziennikarkę, która przez lata prowadziła audycje we wrocławskim Radiu RAM. Wsłuchując się w głosy wrocławian, podjęliśmy decyzję, by jeden z tramwajów wrocławskiego MPK nosił jej imię. Staramy się nawiązywać do ważnych dat i w dniu jej urodzin odsłaniamy pojazd, który będzie upamiętniał jej historię – powiedział Marcin Urban, skarbnik Wrocławia, który tymczasowo pełni również funkcję prezesa MPK Wrocław

Uroczyste odsłonięcie tramwaju odbyło się na Zajezdni Tramwajowej "Borek". Podczas wydarzenia nie zabrakło osób ważnych dla Moniki Jaworskiej. - Mam nadzieję, że ta decyzja przyczyni się do krzewienia filozofii życia Moniki, jaką była przede wszystkim miłość do drugiego człowieka i że dzięki temu tramwajowi zostanie ona na stałe w mieście, które tak kochała – powiedziała siostra Iwona Dąbrowska.

Wydarzenie zwieńczył uroczysty przejazd tramwajem z zajezdni tramwajowej „Borek” do pętli Klecina. W drodze powrotnej tramwaj zatrzymał się na przystanku „Radio i Telewizja” przy siedzibie Radia RAM, gdzie wysiedli obecni podczas uroczystości przedstawiciele stacji.

Tramwaj imienia Moniki Jaworskiej będzie jeździł między innymi na linii nr 17, która biegnie tuż obok siedziby Radia RAM. Ma to też wartość symboliczną, bowiem właśnie tramwajem tej linii jego patronka przyjechała do Radia RAM na swój pierwszy dzień pracy.

Monika Jaworska dołączyła do grona osobistości związanych z Wrocławiem, których imieniem nazwano najnowocześniejsze wrocławskie tramwaje. Wśród patronów znaleźli się do tej pory ks. Stanisław Orzechowski, Edyta Stein, Maria Koterbska, Wanda Rutkiewicz, Adam Wójcik oraz Andrzej Waligórski. MPK Wrocław zapowiada, że będzie kontynuowało tę tradycję.