Motorniczy z Wrocławia nie żyje. Pan Grzegorz uczestniczył w wypadku tramwajów

"To jest poważny problem"

Zderzenie tramwajów we Wrocławiu. Motorniczy nie żyje

Do zdarzenia doszło doszło 4 marca. Około godz. 18, na placu Dominikańskim we Wrocławiu, zderzyły się dwa tramwaje linii 10 i 11. W wyniku wypadku sześciu pasażerów odniosło lekkie obrażenia.

Według wstępnych ustaleń, które wówczas podano, motorniczy jednego z tramwajów, pan Grzegorz, stracił przytomność podczas prowadzenia pojazdu.

- Motorniczy prowadzący pojazd w cieniu drugiego tramwaju stracił przytomność, wskutek czego doszło do najechania na poprzedzający go pojazd. To motorniczy z 20-letnim doświadczeniem. Tramwaj, który prowadził, przeszedł ostatnie badanie techniczne 12 lutego - pojazd był sprawny - poinformowało wówczas MPK.

Niestety, w poniedziałek, 17 marca, nadeszły bardzo smutne wieści.

- Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszego motorniczego, Pana Grzegorza. Łączymy się w bólu z Jego bliskimi, składając wyrazy współczucia. O terminie pogrzebu Pana Grzegorza będziemy Państwa informować – napisało MPK Wrocław na swoim profilu na Facebooku.