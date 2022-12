Mrozy odpuszczają, ale stanie się coś gorszego. Fatalne wieści pogodowe

QUIZ. Świąteczne tradycje i zwyczaje. Znasz je wszystkie? 10/15 to będzie sukces!

Liczyła się każda sekunda. Piloci mieli tylko jedną okazję na dostarczenie serca do przeszczepu

Z Łodzi do Wrocławia

Prognoza pogody na Dolnym Śląsku

W nocy z niedzieli na poniedziałek (18/19 grudnia) temperatura na Dolnym Śląsku spadła 17 stopni C poniżej zera. W ciągu dnia, w poniedziałek 19 grudnia, temperatura będzie rosła, by po południu osiągnąć kilka stopni na plusie. Najdłużej mrozy utrzymają się w Kotlinie Kłodzkiej oraz w okolicach Wałbrzycha.

Nie oznacza to jednak końca kłopotów pogodowych dla mieszkańców, a zwłaszcza kierowców, w regionie. Jazdę może utrudniać porywisty wiatr, a nawet zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenia przed takimi zjawiskami pogodowymi wydało IMGW dla południowo-zachodnich powiatów Dolnego Śląska.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia - silny wiatr

- Lokalnie prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do około 75 km/h, z południa.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 we wtorek, 20 grudnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne II stopnia - zawieje/zamiecie śnieżne

- Prognozowane są zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do około 75 km/h, z południa, miejscami prowadzące to tworzenia się zasp.

Jak informuje GDDKiA mocniejszy wiatr w poniedziałek rano występował m.in. na drodze krajowej nr 35 na odcinku od Wałbrzycha do Świdnicy.

Na tym jednak nie koniec. W poniedziałek po południu, gdy temperatura wzrośnie powyżej zera, można spodziewać się marznących opadów.

Ostrzeżenia meteorologiczne - opady marznące

- Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź.

Ostrzeżenie obowiązuje od poniedziałku od godz. 14 do północy.

Odczuwalnie na ogół zimna pogoda ze zwiększoną prędkością wiatru będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka.Na północnym wschodzie, gdzie występować będzie mróz w połączeniu z porywistym wiatrem zaznaczą się bardzo niekorzystne warunki biometeorologiczne.#IMGW pic.twitter.com/jiTeKVAxdx— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 19, 2022

QUIZ. Świąteczne tradycje i zwyczaje. Znasz je wszystkie? 10/15 to będzie sukces! Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od prostych pytań. W Wigilię zwierzęta "mówią" ludzkim głosem. Kiedy? Po pierwszej gwiazdce Po uroczystej kolacji O północy Dalej