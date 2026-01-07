- W Czepielewicach odkryto zwłoki 53-latka, co skłoniło prokuraturę w Brzegu do wszczęcia śledztwa.
- Ciało mężczyzny, znalezione przed domem, było nadpalone, co dodaje tajemniczości sprawie.
- Więcej szczegółów na temat tej tragicznej sytuacji ma zostać ujawnionych przez prokuraturę.
Czepielowice. Nadpalone ciało 53-latka na posesji
Prokuratura w Brzegu wszczęła śledztwo ws. znalezienia na prywatnej posesji w miejscowości Czepielewice martwego 53-latka. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb ratowniczych we wtorek, 6 stycznia, o godz. 9.53, na miejscu okazało się ponadto, że zwłoki są nadpalone.
- Mężczyzna leżał przed domem - powiedziała "Super Expressowi" aspirantka sztabowa Patrycja Kaszuba, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
Więcej informacji w tej sprawie ma przekazać jeszcze w środę, 6 stycznia, prokuratura. O zdarzeniu napisała wcześniej "Nowa Trybuna Opolska".