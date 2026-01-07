Nadpalone ciało na posesji pod Brzegiem! 53-latek leżał przed domem

Michał Michalak
2026-01-07 9:36

Nadpalone ciało 53-latka znaleziono na prywatnej posesji w Czepielowicach pod Brzegiem we wtorek, 6 stycznia. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratury, która wyjaśnia teraz, jakie zdarzenia poprzedziły śmierć mężczyzny. Na ten moment wiadomo jedynie, że zwłoki denata leżały przed znajdującym się na posesji budynkiem.

Czepielowice. Nadpalone ciało 53-latka na prywatnej posesji

i

Autor: Wygenerowane przez AI Nadpalone ciało 53-latka znaleziono na prywatnej posesji w Czepielowicach pod Brzegiem we wtorek, 6 stycznia, zdj. ilustracyjne
  • W Czepielewicach odkryto zwłoki 53-latka, co skłoniło prokuraturę w Brzegu do wszczęcia śledztwa.
  • Ciało mężczyzny, znalezione przed domem, było nadpalone, co dodaje tajemniczości sprawie.
  • Więcej szczegółów na temat tej tragicznej sytuacji ma zostać ujawnionych przez prokuraturę.

Czepielowice. Nadpalone ciało 53-latka na posesji

Prokuratura w Brzegu wszczęła śledztwo ws. znalezienia na prywatnej posesji w miejscowości Czepielewice martwego 53-latka. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb ratowniczych we wtorek, 6 stycznia, o godz. 9.53, na miejscu okazało się ponadto, że zwłoki są nadpalone.

- Mężczyzna leżał przed domem - powiedziała "Super Expressowi" aspirantka sztabowa Patrycja Kaszuba, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

Więcej informacji w tej sprawie ma przekazać jeszcze w środę, 6 stycznia, prokuratura. O zdarzeniu napisała wcześniej "Nowa Trybuna Opolska".

Spalone zwłoki mężczyzny na balkonie

