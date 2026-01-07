W Czepielewicach odkryto zwłoki 53-latka, co skłoniło prokuraturę w Brzegu do wszczęcia śledztwa.

Ciało mężczyzny, znalezione przed domem, było nadpalone, co dodaje tajemniczości sprawie.

Więcej szczegółów na temat tej tragicznej sytuacji ma zostać ujawnionych przez prokuraturę.

Czepielowice. Nadpalone ciało 53-latka na posesji

Prokuratura w Brzegu wszczęła śledztwo ws. znalezienia na prywatnej posesji w miejscowości Czepielewice martwego 53-latka. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb ratowniczych we wtorek, 6 stycznia, o godz. 9.53, na miejscu okazało się ponadto, że zwłoki są nadpalone.

- Mężczyzna leżał przed domem - powiedziała "Super Expressowi" aspirantka sztabowa Patrycja Kaszuba, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

Więcej informacji w tej sprawie ma przekazać jeszcze w środę, 6 stycznia, prokuratura. O zdarzeniu napisała wcześniej "Nowa Trybuna Opolska".