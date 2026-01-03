- Wrocławskie zoo zostało uznane za najlepsze w Polsce przez AI, wyróżniając się liczbą gatunków i zwierząt na tle innych placówek.
- Afrykarium, nowoczesny kompleks prezentujący faunę i florę Afryki, jest jedną z głównych atrakcji.
- Odkryj, co jeszcze sprawia, że Zoo Wrocław przyciąga miliony odwiedzających i jak wypada na tle innych ogrodów zoologicznych w Polsce!
Najlepsze ogrody zoologiczne w Polsce. Zoo Wrocław przoduje
Zoo Wrocław to według sztucznej inteligencji najlepszy ogród zoologiczny w Polsce. Jego największe zalety to najwięcej gatunków zwierząt wśród polskich placówek (ponad 1 100) i jednocześnie najwięcej zwierząt (ponad 12 tys.). Kolejnym atutem Zoo Wrocław jest Afrykarium - otwarty w 2014 r. supernowoczesny kompleks prezentujący florę i faunę Czarnego Lądu. Od tego czasu placówka stała się jednocześnie jedną z największych atrakcji turystycznych Polski w ogóle, a w 2024 r. odwiedziło ją prawie 1,6 mln zwiedzających.
Wśród innych rzeczy, które przyciągają zwiedzających, AI wymienia dużą liczbę:
- pokazowych karmień zwierząt;
- warsztatów i ścieżek edukacyjnych;
- atrakcji dla dzieci, jak m.in. kino VR, reklamowane zresztą jako największe w Europie.
Osoby, które odwiedzają Zoo Wrocław, doceniają jego uroki również w Google'u, gdzie placówka może liczyć na najwyższą ocenę - 4,7 na 5 gwiazdek (ex aequo z Zoo Opole) - wśród wszystkich polskich ogrodów zoologicznych.
- Chyba jest to moje ulubione zoo w Polsce :)) Bardzo dużo różnych zwierząt. Trochę czasu trzeba, aby obejrzeć każde z nich. Miła pani chyba sprzątająca podpowiedziała nam co najpierw obejrzeć :p Byliśmy w niedzielę na 9 czyli na otwarcie. Ludzi nie było dużo. Udało nam się załapać na pokaz karmienia kotików (słodziaki 😋), bardzo fajne mądre stworzonka, aż chciało się oglądać. Jak będziemy jeszcze raz we Wrocławiu, jestem pewna, ze ponownie odwiedzimy zoo ❤️ - napisała jedna z internautek.
Pozostałe najlepsze ogrody zoologiczne w Polsce znajdują się w naszej galerii.
1. Zoo we Wrocławiu (Ogród Zoologiczny we Wrocławiu)
💡 Największe i najciekawsze zoo w Polsce – to najstarszy zoologiczny ogród w kraju (działa od 1865 r.) oraz jeden z najbardziej znanych i odwiedzanych parków zwierząt w Europie.
✨ Co je wyróżnia:
- największa liczba gatunków i zwierząt w Polsce – ponad 1100 gatunków i ~10 500 zwierząt, co czyni je jednym z największych tego typu ogrodów na świecie pod względem różnorodności.
- kultowe Afrykarium – unikatowe w skali światowej oceanarium poświęcone faunie Afryki z basenami i tunelem podwodnym.
- bogata oferta edukacyjna i wydarzeń — karmienia, warsztaty, ścieżki edukacyjne, atrakcje rodzinne.
- duża liczba odwiedzających każdego roku świadczy o jego popularności i jakości ekspozycji
Dla kogo: idealne miejsce zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i miłośników przyrody.
2. Gdański Ogród Zoologiczny
💡 Największe zoo w Polsce pod względem powierzchni — zajmuje ok. 124–125 ha, co daje dużo przestrzeni zarówno zwierzętom, jak i zwiedzającym. Wikipedia+1
✨ Co je wyróżnia:
- ogromna powierzchnia i malownicze położenie w Dolinie Leśnego Młyna.
- bogata kolekcja gatunków i pojedynczych osobników (m.in. Andean condors, pingwiny, lwy, tygrysy, anoa nizinny i wiele innych).
- liczne programy hodowlane i uczestnictwo w europejskich programach ochrony gatunków.
- atrakcje dodatkowe, np. kolejka retro czy mini zoo.
Dla kogo: świetne dla osób, które lubią duże przestrzenie, spacery i kontakt z naturą.
3. Ogród Zoologiczny w Poznaniu
💡 Poznań łączy dwa zoo: Stare Zoo – zabytkowe i klimatyczne, oraz Nowe Zoo – przestronne i nowoczesne, razem tworząc drugą co do wielkości powierzchni ekspozycję w Polsce. Wikipedia
✨ Co je wyróżnia:
- Stare Zoo działa od 1874 r. i ma ciekawą historię oraz zabytkowe obiekty. Nowe Zoo oferuje duże wybiegi i różnorodne gatunki oraz nowoczesne ekspozycje.
- połączenie historii, edukacji i kontaktu z przyrodą w jednym miejscu.
Dla kogo: idealne, jeśli chcesz połączyć spacer wśród zwierząt z miejskim zwiedzaniem Poznania.
4. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
💡 Popularne warszawskie zoo, które od lat przyciąga odwiedzających dzięki bogatej kolekcji zwierząt i lokalizacji blisko centrum miasta. zoo.waw.pl
✨ Co je wyróżnia:
- ponad 500 gatunków zwierząt z całego świata.
- bogata historia, w tym działania dyrekcji podczas II wojny światowej.
- udogodnienia i atrakcje rodzinne, place zabaw, pawilony tematyczne.
Dla kogo: doskonały wybór na jednodniową wycieczkę w stolicy.
5. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie
💡 Jedno z większych zoo w Polsce z ciekawą ofertą dla rodzin i dzieci. Wikipedia
✨ Co je wyróżnia:
- bogata kolekcja zwierząt (ok. 300 gatunków).
- Kotlina Dinozaurów – unikatowa ekspozycja rekonstrukcji dinozaurów.
- mini zoo i atrakcje edukacyjne.
Dla kogo: dobra opcja na rodzinny wypad — szczególnie z dziećmi.