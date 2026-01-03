Wrocławskie zoo zostało uznane za najlepsze w Polsce przez AI, wyróżniając się liczbą gatunków i zwierząt na tle innych placówek.

Afrykarium, nowoczesny kompleks prezentujący faunę i florę Afryki, jest jedną z głównych atrakcji.

Odkryj, co jeszcze sprawia, że Zoo Wrocław przyciąga miliony odwiedzających i jak wypada na tle innych ogrodów zoologicznych w Polsce!

Najlepsze ogrody zoologiczne w Polsce. Zoo Wrocław przoduje

Zoo Wrocław to według sztucznej inteligencji najlepszy ogród zoologiczny w Polsce. Jego największe zalety to najwięcej gatunków zwierząt wśród polskich placówek (ponad 1 100) i jednocześnie najwięcej zwierząt (ponad 12 tys.). Kolejnym atutem Zoo Wrocław jest Afrykarium - otwarty w 2014 r. supernowoczesny kompleks prezentujący florę i faunę Czarnego Lądu. Od tego czasu placówka stała się jednocześnie jedną z największych atrakcji turystycznych Polski w ogóle, a w 2024 r. odwiedziło ją prawie 1,6 mln zwiedzających.

Wśród innych rzeczy, które przyciągają zwiedzających, AI wymienia dużą liczbę:

pokazowych karmień zwierząt;

warsztatów i ścieżek edukacyjnych;

atrakcji dla dzieci, jak m.in. kino VR, reklamowane zresztą jako największe w Europie.

Osoby, które odwiedzają Zoo Wrocław, doceniają jego uroki również w Google'u, gdzie placówka może liczyć na najwyższą ocenę - 4,7 na 5 gwiazdek (ex aequo z Zoo Opole) - wśród wszystkich polskich ogrodów zoologicznych.

- Chyba jest to moje ulubione zoo w Polsce :)) Bardzo dużo różnych zwierząt. Trochę czasu trzeba, aby obejrzeć każde z nich. Miła pani chyba sprzątająca podpowiedziała nam co najpierw obejrzeć :p Byliśmy w niedzielę na 9 czyli na otwarcie. Ludzi nie było dużo. Udało nam się załapać na pokaz karmienia kotików (słodziaki 😋), bardzo fajne mądre stworzonka, aż chciało się oglądać. Jak będziemy jeszcze raz we Wrocławiu, jestem pewna, ze ponownie odwiedzimy zoo ❤️ - napisała jedna z internautek.

Pozostałe najlepsze ogrody zoologiczne w Polsce znajdują się w naszej galerii.

1. Zoo we Wrocławiu (Ogród Zoologiczny we Wrocławiu)

💡 Największe i najciekawsze zoo w Polsce – to najstarszy zoologiczny ogród w kraju (działa od 1865 r.) oraz jeden z najbardziej znanych i odwiedzanych parków zwierząt w Europie.

✨ Co je wyróżnia:

największa liczba gatunków i zwierząt w Polsce – ponad 1100 gatunków i ~10 500 zwierząt, co czyni je jednym z największych tego typu ogrodów na świecie pod względem różnorodności.

kultowe Afrykarium – unikatowe w skali światowej oceanarium poświęcone faunie Afryki z basenami i tunelem podwodnym.

bogata oferta edukacyjna i wydarzeń — karmienia, warsztaty, ścieżki edukacyjne, atrakcje rodzinne.

duża liczba odwiedzających każdego roku świadczy o jego popularności i jakości ekspozycji

Dla kogo: idealne miejsce zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i miłośników przyrody.

2. Gdański Ogród Zoologiczny

💡 Największe zoo w Polsce pod względem powierzchni — zajmuje ok. 124–125 ha, co daje dużo przestrzeni zarówno zwierzętom, jak i zwiedzającym. Wikipedia+1

✨ Co je wyróżnia:

ogromna powierzchnia i malownicze położenie w Dolinie Leśnego Młyna.

bogata kolekcja gatunków i pojedynczych osobników (m.in. Andean condors, pingwiny, lwy, tygrysy, anoa nizinny i wiele innych).

liczne programy hodowlane i uczestnictwo w europejskich programach ochrony gatunków.

atrakcje dodatkowe, np. kolejka retro czy mini zoo.

Dla kogo: świetne dla osób, które lubią duże przestrzenie, spacery i kontakt z naturą.

3. Ogród Zoologiczny w Poznaniu

💡 Poznań łączy dwa zoo: Stare Zoo – zabytkowe i klimatyczne, oraz Nowe Zoo – przestronne i nowoczesne, razem tworząc drugą co do wielkości powierzchni ekspozycję w Polsce. Wikipedia

✨ Co je wyróżnia:

Stare Zoo działa od 1874 r. i ma ciekawą historię oraz zabytkowe obiekty. Nowe Zoo oferuje duże wybiegi i różnorodne gatunki oraz nowoczesne ekspozycje.

połączenie historii, edukacji i kontaktu z przyrodą w jednym miejscu.

Dla kogo: idealne, jeśli chcesz połączyć spacer wśród zwierząt z miejskim zwiedzaniem Poznania.

4. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

💡 Popularne warszawskie zoo, które od lat przyciąga odwiedzających dzięki bogatej kolekcji zwierząt i lokalizacji blisko centrum miasta. zoo.waw.pl

✨ Co je wyróżnia:

ponad 500 gatunków zwierząt z całego świata.

bogata historia, w tym działania dyrekcji podczas II wojny światowej.

udogodnienia i atrakcje rodzinne, place zabaw, pawilony tematyczne.

Dla kogo: doskonały wybór na jednodniową wycieczkę w stolicy.

5. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie

💡 Jedno z większych zoo w Polsce z ciekawą ofertą dla rodzin i dzieci. Wikipedia

✨ Co je wyróżnia:

bogata kolekcja zwierząt (ok. 300 gatunków).

Kotlina Dinozaurów – unikatowa ekspozycja rekonstrukcji dinozaurów.

mini zoo i atrakcje edukacyjne.

Dla kogo: dobra opcja na rodzinny wypad — szczególnie z dziećmi.