Tu poczujesz się jak we Włoszech. "Polskie Como" zachwyca turystów. Widoki zapierają dech w piersiach

Motocykl zmiażdżony, kierowca pod busem. Chwile grozy we Wrocławiu

QUIZ. My mówimy tytuł, Wy podajecie reżysera. Tylko dla prawdziwych kinomaniaków

Wrocław. Napad na bank na Strachocinie

Do zdarzenia doszło około godz. 3 w nocy, w środę (5 czerwca) na rogu ul. Niedziałkowskiego i Strachocińskiej we Wrocławiu. W placówce bankowej należącej do Spółdzielczej Grupy Bankowej wysadzony został bankomat.

- Wówczas nieznani sprawcy bądź sprawca, bo to jest przedmiotem ustaleń, dostali się do bankomatu, skąd ukradli pieniądze. Potem oddalili się z tego miejsca - powiedział kom. Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu.

Według Gazety Wrocławskiej, która miała rozmawiać ze świadkiem zdarzenia, w napadzie uczestniczyły trzy osoby, które następnie uciekły w kierunku ul. Zamoyskiego.

Na miejscu trwają działania policjantów. Zaangażowano m.in. patrole z psami i specjalistów od pirotechniki.

- Wszystko po to, aby zidentyfikować ślady, które są na miejscu i ustalić osoby odpowiedzialne za to przestępstwo – dodał kom. Jabłoński.

Policja nie informuje na razie o wszystkich okolicznościach zdarzenia. Nie przekazuje także informacji na temat potencjalnych sprawców, ani kwoty, która padła ich łupem.