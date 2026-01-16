- Wrocław: 15-latka zaatakowała nożem 77-letnią kobietę, wskutek czego ofiara trafiła do szpitala.
- Sprawa nastolatki zostanie przekazana prokuraturze, co oznacza, że nie uniknie odpowiedzialności karnej.
- Policja opublikowała nagranie, które doprowadziło do zatrzymania domniemanej sprawczyni.
- Jakie motywy kierowały nastolatką i co dalej z jej losem? Sprawdź w artykule.
Wrocław. 15-latka trafi do schroniska dla nieletnich. Tam trzymała nóż
Aktualizacja godz. 11.28
Wydział rodzinny Sądu Okręgowego we Wrocławiu zdecydował, że 15-latka trafi z Policyjnej Izby Dziecka do schroniska dla nieletnich. Na razie nie wiadomo jeszcze, jakie zarzuty mogą grozić dziewczynie.
- Decyzja o przekazaniu sprawy prokuraturze zapadła w czwartek, więc nie otrzymaliśmy jeszcze akt dotyczących tego zdarzenia - powiedziała "Super Expressowi" Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratura Okręgowej we Wrocławiu.
Jak dodaje w rozmowie z naszą redakcją, kom. Wojciech Jabłoński, rzecznik KMP we Wrocławiu, nóż, którym 15-latka prawdopodobnie zaatakowała staruszkę, leżał na półce w pokoju w jej miejscu zamieszkania, tuż pod pluszakami.
Wcześniej pisaliśmy:
Nie sąd rodzinny, a prokuratura będzie dalej prowadzić sprawę 15-latki z Wrocławia, który kilkukrotnie dźgnęła staruszkę nożem. To oznacza, że podejrzana nie uniknie odpowiedzialności karnej. W piątek, 9 stycznia, ok. godz. 12, dziewczyna z nieznanych na razie powodów zaatakowała 77-latkę, która wskutek obrażeń trafiła do szpitala. 15-latka zniknęła, ale przez kilka dni policjantom nie udało się jej namierzyć.
- Sprawdzano monitoring miejski, analizowano wizerunek osoby podejrzewanej o ten czyn. Weryfikowano miejsca gdzie mogłaby przebywać poszukiwana osoba. Policjanci spędzili kilkaset godzin w terenie, rozmawiając z różnymi osobami, docierając do prywatnych kamer na których mogłaby zostać zarejestrowana poszukiwana osoba. Funkcjonariusze drobiazgowo weryfikowali zebrane informacje wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt oraz dostępne urządzenia - przekazał kom. Wojciech Jabłoński, rzecznik KMP we Wrocławiu.
Przełom w sprawie nastąpił w środę, 14 stycznia, gdy policja opublikowała nagranie i zdjęcia poszukiwanej. Po kilkudziesięciu minutach z mundurowymi skontaktowała się osoba, która rozpoznała 15-latkę, podając jej dane i miejsce, gdzie może się znajdować. Dziewczyna została zatrzymana i trafiła do Policyjnej Izby Dziecka, gdzie przebywa do tej pory. Mundurowi zabezpieczyli również nóż, który mógł zostać wykorzystany w zbrodni.