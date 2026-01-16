Wrocław: 15-latka zaatakowała nożem 77-letnią kobietę, wskutek czego ofiara trafiła do szpitala.

Sprawa nastolatki zostanie przekazana prokuraturze, co oznacza, że nie uniknie odpowiedzialności karnej.

Policja opublikowała nagranie, które doprowadziło do zatrzymania domniemanej sprawczyni.

Jakie motywy kierowały nastolatką i co dalej z jej losem? Sprawdź w artykule.

Wrocław. 15-latka trafi do schroniska dla nieletnich. Tam trzymała nóż

Aktualizacja godz. 11.28

Wydział rodzinny Sądu Okręgowego we Wrocławiu zdecydował, że 15-latka trafi z Policyjnej Izby Dziecka do schroniska dla nieletnich. Na razie nie wiadomo jeszcze, jakie zarzuty mogą grozić dziewczynie.

- Decyzja o przekazaniu sprawy prokuraturze zapadła w czwartek, więc nie otrzymaliśmy jeszcze akt dotyczących tego zdarzenia - powiedziała "Super Expressowi" Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratura Okręgowej we Wrocławiu.

Jak dodaje w rozmowie z naszą redakcją, kom. Wojciech Jabłoński, rzecznik KMP we Wrocławiu, nóż, którym 15-latka prawdopodobnie zaatakowała staruszkę, leżał na półce w pokoju w jej miejscu zamieszkania, tuż pod pluszakami.

Wcześniej pisaliśmy:

Nie sąd rodzinny, a prokuratura będzie dalej prowadzić sprawę 15-latki z Wrocławia, który kilkukrotnie dźgnęła staruszkę nożem. To oznacza, że podejrzana nie uniknie odpowiedzialności karnej. W piątek, 9 stycznia, ok. godz. 12, dziewczyna z nieznanych na razie powodów zaatakowała 77-latkę, która wskutek obrażeń trafiła do szpitala. 15-latka zniknęła, ale przez kilka dni policjantom nie udało się jej namierzyć.

- Sprawdzano monitoring miejski, analizowano wizerunek osoby podejrzewanej o ten czyn. Weryfikowano miejsca gdzie mogłaby przebywać poszukiwana osoba. Policjanci spędzili kilkaset godzin w terenie, rozmawiając z różnymi osobami, docierając do prywatnych kamer na których mogłaby zostać zarejestrowana poszukiwana osoba. Funkcjonariusze drobiazgowo weryfikowali zebrane informacje wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt oraz dostępne urządzenia - przekazał kom. Wojciech Jabłoński, rzecznik KMP we Wrocławiu.

Przełom w sprawie nastąpił w środę, 14 stycznia, gdy policja opublikowała nagranie i zdjęcia poszukiwanej. Po kilkudziesięciu minutach z mundurowymi skontaktowała się osoba, która rozpoznała 15-latkę, podając jej dane i miejsce, gdzie może się znajdować. Dziewczyna została zatrzymana i trafiła do Policyjnej Izby Dziecka, gdzie przebywa do tej pory. Mundurowi zabezpieczyli również nóż, który mógł zostać wykorzystany w zbrodni.