Do zdarzenia, które mogło skończyć się straszliwą tragedią, doszło w miniony piątek, 9 lutego, na terenie jednego z centrów handlowych przy ul. Dzierżoniowskiej w Strzelinie. Całe zajście nagrał monitoring, a lokalna policja zdecydowała się upublicznić nagranie ku przestrodze.

Na filmie widzimy jak rozpędzony samochód wjeżdża na teren przy centrum, a jedna z kobiet ucieka na widok zagrożenia. Niestety, przechodząca nastolatka nie miała szans. - Kierowca audi najpierw uderzył w 17-letnią kobietę, a później w zaparkowaną toyotę – mówi asp. szt. Piotr Sołtysiak z policji w Strzelinie.

To nie koniec groźnego zdarzenia. Toyota, w którą wjechało audi przesunęła się tak nieszczęśliwie, że przycisnęła do ściany pawilonu 5-letnią dziewczynkę.

Ten wypadek mógł skończyć się straszną tragedią, na szczęście nie doszło do najgorszego. - Poszkodowane 17- i 5-latka zostały przetransportowane do szpitali celem udzielenia niezbędnej pomocy medycznej, jeszcze tego samego dnia wróciły do domu – dodaje asp. szt. Piotr Sołtysiak.

Kierowca był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, został również skierowany na badania lekarskie, które mają sprawdzić, czy posiada predyspozycje do kierowania samochodem.