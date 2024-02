Tak alimenciarz uciekał przed policją. Wszedł na dach i drzewo, co za akrobacje!

Proces apelacyjny Jakuba A. został wznowiony po ponad 10 miesiącach. Sąd otrzymał w tym czasie kolejną opinię biegłych psychiatrów i psychologów, którzy ocenili stan zdrowia psychicznego oskarżonego. Podczas czwartkowej (8 lutego) rozprawy sąd przyznał, że opinia ta jest zbieżna z opiniami wydanymi wcześniej. Wynika z niej, że oskarżony w chwili popełnienia zarzucanych mu zbrodni był poczytalny i może odpowiadać przed sądem za czyny objęte aktem oskarżenia.

Sąd Apelacyjny podtrzymał karę dożywocia z pierwszej instancji, zmienił wyrok w zakresie opisu poszczególnych czynów. Sąd zdecydował, że Jakub A. będzie ją odbywał w systemie terapeutycznym. Sąd podwyższył też kwotę zadośćuczynienia ze 100 do 200 tys. zł, którą A. ma zapłacić rodzinie zamordowanej dziewczynki.

Apelowała i obrona, i prokuratura

Przypomnijmy, że Jakub A. w październiku 2022 r., w pierwszej instancji został skazany za zabójstwo 10-letniej Kristiny oraz za wcześniejsze podżeganie do tego czynu na karę dożywocia. Sąd Okręgowy w Świdnicy orzekł wówczas, że „bestia z Mrowin”, jak nazwały mężczyznę media, będzie mogła ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia po upływie 30 lat.

Od wyroku pierwszej instancji odwołali się zarówno obrońcy, jak i świdnicka prokuratura. - W apelacji domagamy się m.in., aby skazany mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia po upływie 40 lat – powiedział prok. Tomasz Orepuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Obrońcy natomiast kwestionowali wcześniejsze opinie biegłych psychologów i psychiatrów, co od poczytalności oskarżonego i wnioskowali o obniżenie kary i odbywanie je w warunkach terapeutycznych, a także o usunięcie z opisu czynu, że został on popełniony ze szczególnym okrucieństwem.

Ta zbrodnia wstrząsnęła całą Polską

Przypomnijmy, że do brutalnej zbrodni doszło 13 czerwca 2019 r. Około godz. 13, 10-letnia Kristina wyszła ze szkoły w centrum wsi Mrowiny, gdzie mieszkała. Ostatni raz była widziana ok. 200 metrów od domu, niestety, nigdy do niego nie dotarła. Jej ciało znaleziono tego samego dnia w lesie - 6 km od rodzinnej miejscowości. Prokuratura poinformowała, że przyczyną śmierci 10-latki były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi.

Podejrzany Jakub A. został zatrzymany po czterech dniach - 16 czerwca 2019 r. - Nasze dotychczasowe ustalenia wskazują, że było to zabójstwo zaplanowane i przygotowywane już od jakiegoś czasu – mówił po zatrzymaniu podejrzanego prok. Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

- Oprócz zarzutu dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, ze znieważeniem zwłok - mężczyzna ma również postawiony zarzut podżegania we wcześniejszym okresie innej, ustalonej osoby, do udziału czy współudziału w tym zabójstwie - powiedział wówczas prok. Pindera.

22-letni wówczas mężczyzna na miejscu zbrodni „podejmował czynności, które miały wskazywać, że zabójcą jest ktoś o skłonnościach pedofilskich”. - To było tak upozorowane, by wskazać na to, że sprawcą może być osoba o skłonnościach pedofilskich – mówił prokurator.

W ramach śledztwa prokuratura otrzymała kilkadziesiąt opinii od biegłych z różnych dziedzin, w tym – jak wskazano - 43 opinie genetyczne dotyczące identyfikacji kilkuset zabezpieczonych śladów biologicznych oraz opinie biegłych z zakresu chemii, daktyloskopii, traseologii, psychiatrii, psychologii i seksuologii.

Prokuratura nie informowała o motywach zbrodniarza. Podano jedynie, że dziewczynka znała Jakuba A. Nieoficjalnie wiadomo, że 22-latek był zakochany w matce zamordowanej dziewczynki. Jego plany nie podobały się Kristince, która nie lubiła Jakuba. Ten uznał dziecko za przeszkodę do związku z kobietą, którą obłąkanie kochał.