Zwalniani pracownicy tej fabryki dostaną nawet 100 tys. zł odprawy!

Wrocław. Znamy wysokość odpraw w Volvo

Fabryka Volvo przy ul. Mydlanej we Wrocławiu działa od 1994 roku. Jest jednym z największych zakładów koncernu w Europie specjalizujących się w produkcji autobusów. W przyszłym roku będzie 30. rocznica funkcjonowania fabryki, a zarazem... jej koniec. W pierwszym kwartale 2024 roku fabryka Volvo Buses we Wrocławiu zostanie zlikwidowana, a pracę straci 1500 osób!

Pracownicy o zmianach dowiedzieli się w połowie marca br. Był to dla nich szok, bowiem nikt się nie spodziewał takiego obrotu sprawy. Cześć załogi dostanie propozycję przejścia do nowego właściciela Vargas Holding, który co prawda działa w innej branży, ale z pewnością będzie potrzebował również fachowców z Volvo. - Nasze przedsięwzięcie będzie związane z rozwiązaniami energetycznymi dla domów. Mając to na uwadze, jesteśmy pod wrażeniem zarówno obiektów, jak i wysoko wykwalifikowanych pracowników zakładu we Wrocławiu – powiedział w marcu Carl-Erik Lagercrantz, dyrektor generalny Vargas Holding.

- Będziemy współpracować z Vargas Holding, władzami lokalnymi i innymi interesariuszami, aby wesprzeć pracowników w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia – dodała wtedy Anna Westerberg, prezes Volvo Buses.

Pracownicy, którzy stracą pracę nie zostaną jednak na lodzie. Każdy bowiem dostanie odprawę, a jej wysokość będzie uzależniona od stażu pracy w Volvo. Biorąc pod uwagę fakt, że niektórzy mają nawet ponaddwudziestoletni okres pracy w firmie, mogą się spodziewać kwot powyżej 100 tys. zł brutto.

18 maja zostało podpisane bowiem porozumienie pomiędzy Volvo a zakładową Solidarnością w sprawie „warunków finansowych pakietu socjalnego dla pracowników objętych redukcją zatrudnienia w związku z zakończeniem produkcji autobusów we Wrocławiu”. Kluczowe warunki finansowe porozumienia:

Wysokość odpraw

Staż pracy w Volvo do 2 lat - 1-miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika

Staż pracy w Volvo od 2 do 8 lat - 2-miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika

Staż pracy w Volvo powyżej 8 lat - 3-miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika

Każdy pracownik otrzyma również 3600 zł brutto x ilość lat zatrudnienia w Volvo

Ponadto dla pracowników, którzy nie znajdą zatrudnienia u Inwestora lub w Grupie Volvo, z którymi rozwiązanie umowy nastąpi na mocy porozumienia stron, zostanie wypłacone odszkodowanie obliczone jako ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy:

1-miesięczne odszkodowanie - pracownik ze stażem pracy w Volvo Polska wynoszącym mniej niż 3 lata lub

3-miesięczne odszkodowanie - pracownik ze stażem pracy w Volvo Polska wynoszącym co najmniej 3 lata.