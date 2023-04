Do wypadku doszło we wtorek, 18 kwietnia, po południu. Na łączniku między ul. Strzegomską i estakadą Gądowianka doszło do zderzenia BMW i ciężarówki. - Wypadku można byłoby uniknąć, gdyby młody kierowca bmw stosował się do podstawowych przepisów oraz zasad ruchu drogowego. Przyczyną stworzenia realnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym była w tym przypadku nadmierna prędkość – informuje mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, a uszkodzone zostały jedynie pojazdy biorące udział w zdarzeniu. BMW niemal straciło koło.

- Kierowca BMW najwidoczniej przecenił swoje umiejętności, a jego „potrzeba prędkości”, doprowadziła do utraty panowania nad kierowanym pojazdem i w konsekwencji kolizji z prawidłowo jadącym, z naprzeciwka, ciężarowym renault – dodaje Rafał Jarząb.

Niewykluczone, że 23-latek chciał sprawdzić czy w realnym życiu można pędzić jak w grze „Need for Speed”, której zapewne jest fanem, sądząc po naklejce na przedniej szybie rozbitego BMW. Dodajmy, że sprawca zdarzenia został ukarany mandatem w kwocie 3000 zł.