Uff jak gorąco! W czwartek, 27 czerwca, po południu w wielu regionach Polski temperatura wyniosła 34 st. C. W całym kraju obowiązuje ostrzeżenie II stopnia (pomarańczowy alert) przed upałami. Synoptycy ostrzegają przed temperatura, która może dochodzić właśnie do 34 st. C. Bardzo ciepło będzie nawet w nocy - temperatura minimalna może wahać się od 18 do 21 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje do piątku (28 czerwca), do godz. 20, ale może zostać przedłużone.

#IMGWlive | 15:20 27.06🌡W wielu miejscach jest upalnie i temperatura przekracza 30°C❗Na stacjach synoptycznych najwyższa temp. w Toruniu 31,5°C. Co ciekawe❗ Nad morzem jeszcze cieplej❗ W Dziwnowie 32,5°C🥵 Nad Bałtykiem temperatury powyżej 30°C to rzadkość.#IMGW pic.twitter.com/hCZI4S8Uco— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 27, 2024

Potężne burze przechodzą przez centralną Polskę

Na tym jednak nie koniec. W Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla województw małopolskiego, łódzkiego, śląskiego, kieleckiego i podkarpackiego.

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, burze mogą mieć gwałtowny przebieg, a podczas nich spaść może od 35 mm do 50 mm deszczu, a porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad.

- Największa koncentracja burz występuje obecnie na linii zbieżności, na obszarze od Bieszczadów przez Ziemię Łódzką po wsch. Wielkopolskę. Głównym zagrożeniem nadal pozostają nawalne opady deszczu, miejscami skutkujące licznymi zalaniami i podtopieniami- poinformował IMGW w czwartek po godz. 16.

Ostrzeżenie dotyczące burz obowiązuje do godz. 23 w czwartek, 27 czerwca.

#IMGWlive | 16:10 27.06Największa koncentracja burz występuje obecnie na linii zbieżności, na obszarze od Bieszczadów przez Ziemię Łódzką po wsch. Wielkopolskę. Głównym zagrożeniem nadal pozostają nawalne opady deszczu, miejscami skutkujące licznymi zalaniami i podtopieniami. pic.twitter.com/ZU9J3OZFPP— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 27, 2024