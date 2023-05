Wrocław. Gwałt na Krzykach. Poznajesz tego mężczyznę?

Do obrzydliwego gwałtu na pełnoletniej osobie doszło pod koniec maja na terenie dzielnicy Krzyki we Wrocławiu. - Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń w tym także operacyjnych, które dotychczas nie przyczyniły się do zatrzymania sprawcy tego czynu – mówi podkom. Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mundurowi, ze względu na wrażliwy charakter przestępstwa, nie informują o szczegółach zdarzenia. Zdecydowali się jednak na publikację wizerunku mężczyzny mogącego mieć informacje w sprawie tego ohydnego przestępstwa.

- W przypadku rozpoznania osoby na zdjęciu, prosimy o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KP Wrocław-Krzyki pod numerem tel. 47 871 14 55 lub z dyżurnym tej jednostki 47 871 16 00 do 03 – apelują wrocławscy funkcjonariusze.

i Autor: Policja Wrocław Obrzydliwy gwałt na Krzykach. Policja szuka tego mężczyzny