Od 26 tysięcy do… 19 groszy! Oto emerytury na Dolnym Śląsku

Emerytury na Dolnym Śląsku

Na Dolnym Śląsku mamy 640 tys. emerytów i rencistów. Świadczenia, jakie co miesiąc otrzymują są bardzo, wręcz kolosalnie, zróżnicowane – od kilkudziesięciu tysięcy złotych do… kilkunastu groszy. Osoby, które dostają wysokie emerytury to seniorzy, którzy na emeryturę przeszli późno dopiero po przepracowaniu wielu dziesiątków lat. - Oczywiście wysokość naszych zarobków ma także wpływ na to, co na nasze konto będzie wpływało po zakończeniu aktywności zawodowej, ale liczą się przede wszystkim staż, regularny wpływ składek na emerytalne konto i nie śpieszenie się z przejściem na emeryturę – tłumaczy Iwona Kowalska–Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak dodała rzeczniczka ZUS, 123 tys. seniorów, którzy dostają comiesięczną emeryturę, jest nadal aktywnych zawodowo. Z tej liczby aż 50 tys. emerytów pracuje na podstawie umowy o pracę, czyli od ich pensji nadal wpływają składki na indywidualne konto emerytalne. - Rok wcześniej pracujących seniorów w naszym regionie było o 6 tys. mniej – dodaje Kowalska-Matis.

Przeciętna emerytura na Dolnym Śląsku w 2022 roku wynosiła 2858,78 zł, przy średniej emeryturze w kraju 2833,56 zł. Najwyższa emerytura wyniosła 26 tysięcy złotych. Kto tyle dostaje? A kto dostaje zaledwie kilkanaście… groszy miesięcznie? Sprawdźcie w naszej galerii.