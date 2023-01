Dramat w szpitalu w Oławie

Hanna Arendt-Wisłocka to bohaterka Powstania Warszawskiego. W walkach z Niemcami, w mundurze Szarych Szeregów, pełniła funkcję łączniczki. Po wojnie była wielokrotnie odznaczana, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski czy Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Przez lata była pielęgniarką i dyrektorką PCK we Wrocławiu.

2 stycznia kobieta źle się poczuła i jej syn Marek zawiózł ją do szpitala w Oławie. Po krótkiej wizycie szpital powiedział, aby zabrać kobietę do domu.

- Mam już swoje lata, jestem schorowany, byłem bardzo zmęczony i bałem się o zdrowie mamy. Uznałem, że lepiej, jak zostanie na noc – mówi nam mężczyzna.

4 stycznia bohaterka została odesłana karetką do domu. - Gdy zobaczyłem mamę, przeżyłem szok – mówi nam pan Marek.

Nic dziwnego. Kobieta ma gigantycznego krwiaka na pół twarzy, która jest przy tym bardzo opuchnięta. Dodatkowo, jak wynika z karty wypisu, ma złamanego zęba i oczodół.

Jak do tego wszystkiego mogło dojść? Okazuje się, że staruszka wstała z łóżka i następnie potknęła się. Obrażenia są efektem dotkliwego upadku. To dość dziwne, że kobieta w jej stanie mogła poruszać się bez asysty pielęgniarki – pani Hanna nie rozumiała co się dzieje, ani nie wiedziała, gdzie się znajduje.

Szpital wyraża ubolewanie, że doszło do zdarzenia, ale zauważa też, że do upadku by nie doszło, gdyby syn zabrał mamę do domu, tak jak zalecał na samym początku lekarz.

Pana Marka takie tłumaczenie oburza – dlatego zawiadomił policję i rzecznika praw pacjenta. Syn bohaterki liczy, że sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona. Tymczasem w Internecie założono zbiórkę, aby pomóc w leczeniu staruszki. Każdy może wpłacić dowolną kwotę. Chodzi o zebranie środków, które pozwolą na rehabilitację w ośrodku, a także zakup specjalistycznego wózka, materaca i łóżka.

Można wpłacać również pieniądze na konto: 68 1090 2590 0000 0001 5005 3505 (w tytule: dla Powstanki Hanny Arendt)

