W Opolu narodziła się niezwykła historia rodzinna, gdzie dwie siostry urodziły swoich synów w odstępie kilku dni.

Chłopcy, urodzeni 5 i 8 stycznia, to kuzyni, którzy od początku będą dorastać jak bracia.

To wzruszająca opowieść o bliskości i wsparciu rodziny, która poruszyła internautów.

Jakie inne niezwykłe historie porodowe wydarzyły się w opolskim szpitalu?

Opole. Siostry urodziły w tym samym szpitalu w odstępie 3 dni

Dwaj chłopcy, którzy urodzili się w poniedziałek, 5 stycznia, i czwartek, 8 stycznia, w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, są ze sobą blisko spokrewnieni - pochwaliła się placówka w swoich mediach społecznościowych. Mamy obojga dzieci to rodzone siostry.

- Rodzinne historie pisane w Opolu💚👶 W tym tygodniu w Klinicznym Centrum przyszli na świat dwaj chłopcy - jeden💙 w poniedziałek, drugi💙 w czwartek - a ich mamy są siostrami.💞 To dwaj kuzyni, którzy od pierwszych chwil będą dorastać jak bracia w otoczeniu bliskości i wsparcia całej rodziny.Gratulujemy!😍 - czytamy na profilu facebookowym Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Na powyższą informację zareagowało już kilkuset internautów, w tym jedna z użytkowniczek, która może się pochwalić podobną historią.

- Opole rok 2020 moje dwie córki urodziły dzień po dniu 23 lipca zostałam babcią Jasia a 24 lipca babcią Helenki. Piękna historia - napisała kobieta w komentarzu pod postem opolskiej placówki.