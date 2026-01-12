Urodzili się w tym samym szpitalu w odstępie 3 dni. Placówka przekazała zaskakujące informacje!

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-12 15:12

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu pochwaliło się narodzinami dwóch chłopców na początku stycznia. Dzieci przyszły na świat w odstępie 3 dni, po czym okazało się, że są blisko spokrewnione, bo ich mamy są rodzonymi siostrami. Internauci szybko zareagowali na powyższy wpis, podając podobne przykłady z własnego podwórka.

Opole. Siostry urodziły dzieci w odstępie 3 dni w tym samym szpitalu

Autor: congerdesign/ Pixabay.com Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu pochwaliło się narodzinami dwóch chłopców na początku stycznia. Dzieci przyszły na świat w odstępie 3 dni, po czym okazało się, że są blisko spokrewnione, bo ich mamy są rodzonymi siostrami, zdj. ilustracyjne
  • W Opolu narodziła się niezwykła historia rodzinna, gdzie dwie siostry urodziły swoich synów w odstępie kilku dni.
  • Chłopcy, urodzeni 5 i 8 stycznia, to kuzyni, którzy od początku będą dorastać jak bracia.
  • To wzruszająca opowieść o bliskości i wsparciu rodziny, która poruszyła internautów.
  • Jakie inne niezwykłe historie porodowe wydarzyły się w opolskim szpitalu?

Opole. Siostry urodziły w tym samym szpitalu w odstępie 3 dni

Dwaj chłopcy, którzy urodzili się w poniedziałek, 5 stycznia, i czwartek, 8 stycznia, w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, są ze sobą blisko spokrewnieni - pochwaliła się placówka w swoich mediach społecznościowych. Mamy obojga dzieci to rodzone siostry.

- Rodzinne historie pisane w Opolu💚👶 W tym tygodniu w Klinicznym Centrum przyszli na świat dwaj chłopcy - jeden💙 w poniedziałek, drugi💙 w czwartek - a ich mamy są siostrami.💞 To dwaj kuzyni, którzy od pierwszych chwil będą dorastać jak bracia w otoczeniu bliskości i wsparcia całej rodziny.Gratulujemy!😍 - czytamy na profilu facebookowym Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Na powyższą informację zareagowało już kilkuset internautów, w tym jedna z użytkowniczek, która może się pochwalić podobną historią.

Opole rok 2020 moje dwie córki urodziły dzień po dniu 23 lipca zostałam babcią Jasia a 24 lipca babcią Helenki. Piękna historia - napisała kobieta w komentarzu pod postem opolskiej placówki.

Wrocław SE Google News
