Wrocław. Oryginalne groby na Cmentarzu Osobowickim

Cmentarz Osobowicki to największa nekropolia we Wrocławiu. Na 53 ha powierzchni znajduje się około 125 tysięcy grobów. Zdecydowana większość z nich to tradycyjne pomniki, na których znajdują się podstawowe dane zmarłych, często z odpowiednią sentencją. Na wielu znajdują się również fotografie, by odwiedzający grób cały czas pamiętali o tym, jak wyglądała bliska im osoba.

Nie brakuje tutaj również pomników, które wręcz zapierają dech w piersiach. Monumentalne rzeźby, oryginalne napisy i wyryte w kamieniu obrazy, płyty nagrobne pełne symboliki i nawiązań do życia zmarłego. Dominują oczywiście motywy religijne, a wiele z nich od pierwszego spojrzenia wprowadza atmosferę zadumy i refleksji.

Przygotowaliśmy dla was wyjątkową galerię zdjęć nagrobków z Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu