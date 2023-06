Dawid i Klaudia z Oławy napadnięci w Medellin w Kolumbii

Dawid i Klaudia podchodzą z Oławy pod Wrocławiem. Od kilku miesięcy są podróży swojego życia. Obecnie przebywają w Medellin w Kolumbii. Właśnie tutaj przydarzyła im się straszna historia. W piątek, 2 czerwca, około południa młodzi ludzie wybrali się na spacer do parku Cerro El Volador, niemal w samym centrum miasta. Nagle zostali brutalnie napadnięci przez dwóch mężczyzn.

- Uderzono mnie w głowę rękojeścią od noża. Mieliśmy przyłożone do ciała noże, byliśmy nimi straszeni. Oboje zostaliśmy powaleni na ziemię. Sytuacja była bardzo groźna. Oddaliśmy wszystko co mieliśmy przy sobie - zegarki, telefony, portfel, złoty łańcuszek, nerkę w której mieliśmy karty płatnicze. Klaudii próbowano ściągnąć obrączkę z palca, ale ostatecznie nie udało się. Na szczęście nie skrzywdzili jej fizycznie – powiedział portalowi olawa24.pl pan Dawid.

Początek dramatycznego zdarzenia nagrała kamera, którą podróżnicy mieli przy sobie, a której – na szczęście – nie zauważyli bandyci. Widać na nim, gdy do niczego nie spodziewających się oławian od tyłu podchodzi dwóch mężczyzn. Jeden zakrywa usta pani Klaudii, a drugi uderza w głowę pana Dawida.

Mimo szoku i obrażeń (mężczyzna zalał się krwią), para zdołała szybko dotrzeć do hotelu i zablokować karty płatnicze, a następnie zgłosiła napaść na policji. Oławianin trafił do szpitala, gdzie przeszedł badania, a medycy zszyli mu głęboką ranę na głowie.

Policja szuka sprawców, a bulwersująca sprawa stała się w Kolumbii bardzo medialna. Burmistrz Medellin Daniel Quintero wyznaczył nagrodę w wysokości 10 milionów pesos (ok. 10 tys. złotych) za pomoc w ujęciu sprawców.

- Mając nagranie sprawcy, chcieliśmy żeby trafiło do mediów, co może okazać się kluczowe w schwytaniu sprawców. Jest o tym głośno. Powiedziano nam, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby ich schwytać i wsadzić do więzienia. Jeśli nikt nie zgłosi sprawców, po kilku dniach nagroda ma być jeszcze wyższa – dodali oławianie w rozmowie z olawa24.pl

🚨#LoCapturaremos | En cámaras queda registrado este sujeto hurtando las pertenencias de dos extranjeros en el Cerro el Volador. En articulación con las autoridades, adelantamos la respectiva investigación para dar con el paradero del responsable.#MedellínSegura. pic.twitter.com/6Sext9GKDv— Secretaría de Seguridad y Convivencia (@seguridadmed) June 4, 2023