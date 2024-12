Perełka w centrum Wrocławia. 37 pomysłów na przebudowę muzeum

Muzeum Architektury we Wrocławiu będzie jak nowe

Konkurs na modernizację Muzeum Architektury we Wrocławiu został ogłoszony w sierpniu, a 6 grudnia minął termin nadsyłania prac. Ostatecznie do rywalizacji stanęło 37 pracowni, które nadesłały swoje pomysły. Werdykt poznamy 20 grudnia.

Przypomnijmy, że muzeum mieści się w dawnym zespole klasztornym bernardynów, który figuruje w rejestrze zabytków. - Do udziału w konkursie zakwalifikowanych zostało 80 pracowni. Ostatecznie projekty koncepcyjne w wymaganym terminie do 6 grudnia złożyło 37, co jest bardzo dobrym wynikiem. Zostaną ocenione przy ścisłym przestrzeganiu zasady anonimowości. Aż do rozstrzygnięcia sąd konkursowy nie będzie wiedział, kim są autorzy którejkolwiek z analizowanych propozycji – mówi dr Michał Duda, dyrektor Muzeum Architektury i członek jury.

Werdykt poznamy 20 grudnia. Laureat pierwszej nagrody zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Ich finałem ma być podpisanie umowy na wykonanie projektu, który ostatecznie będzie realizowany. Przebudowane muzeum ma stać się wizytówką Wrocławia, zwłaszcza że jest to jedyna taka placówka w Polsce i jedna z niewielu w Europie.

Muzeum Architektury obchodzi w przyszłym roku 60-lecie istnienia. Budowla ma piętnastowieczny rodowód, ale muzeum funkcjonuje od 1965 roku. Odbudową bardzo zniszczonego w czasie działań wojennych klasztoru pobernardyńskiego oraz adaptacją do funkcji muzealnych kierował prof. Edmund Małachowicz, bardzo zasłużona postać w ratowaniu wrocławskich zabytków i wybitny znawca średniowiecznej architektury.

Obecnie muzeum potrzebuje jednak większych przestrzeni oraz poprawienia dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. Brakuje w nim przestrzeni do pracy konserwatorów, magazynów. Konieczne jest także powiększenie i przearanżowanie przestrzeni wystawienniczej. Przewidywane jest m.in. przeprojektowanie strefy wejściowej (tak, aby znajdowała się od strony zachodniego dziedzińca wychodzącego na ul. Bernardyńską), wzniesienie dodatkowego budynku od strony Alei Słowackiego oraz włączenie do strefy zwiedzania poddasza dawnego kościoła.

Szacowany na dziś koszt przebudowy Muzeum Architektury to ponad 110 mln złotych. Placówka chce ubiegać się o finansowanie zewnętrzne, w tym m.in. o Fundusze Norweskie.