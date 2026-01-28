Piekło na studniówce! Agresywny 19-latek zaatakował gości i pogryzł ochroniarzy!

Studniówka w Karpaczu zamieniła się w bójkę. Pijany 19-latek siał postrach

Do zdarzenia doszło 24 stycznia 2026 roku w jednym z hoteli na terenie Karpacza, gdzie odbywała się studniówka. Około godziny 23.40 dyżurny jeleniogórskiego komisariatu policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że jeden z uczestników imprezy zachowuje się agresywnie i miał pobić innego mężczyznę. Na miejsce bójki natychmiast skierowani zostali dzielnicowi z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze.

Agresor zaatakował gości i pogryzł ochroniarzy

Po przyjeździe funkcjonariusze zastali kilku pracowników ochrony, którzy przetrzymywali 19-letniego mieszkańca powiatu lubańskiego. Jak ustalili policjanci, młody mężczyzna w trakcie imprezy był bardzo agresywny wobec dziewczyny, z którą przyszedł na studniówkę. Jego zachowanie wzbudziło reakcję innych uczestników wydarzenia. W pewnym momencie 19-latek zaatakował dwóch mężczyzn, którzy próbowali go uspokoić i powstrzymać, a następnie pogryzł dwóch pracowników ochrony podczas interwencji.

Wszyscy poszkodowani potrzebowali pomocy medycznej

W wyniku zdarzenia kilka osób doznało obrażeń i wszyscy poszkodowani skorzystali z pomocy medycznej. Agresor został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie przebywał do wytrzeźwienia oraz wykonania dalszych czynności procesowych. Przeprowadzone badanie wykazało, że w chwili zdarzenia miał on w organizmie około 1,5 promila alkoholu.

Co grozi agresorowi za zdemolowanie studniówki?

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące m.in. zmuszania do określonego zachowania oraz uszkodzenia ciała kilku osób. Następnie, 26 stycznia 2026 roku, został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, a także zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi.

Za popełnione czyny 19-latkowi grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Quiz. Studniówka w PRL-u. Pamiętasz, jak się wtedy bawiono? Pytanie 1 z 15 Od jakiego tańca rozpoczynały się studniówki w PRL-u? Mazura Poloneza Polki Następne pytanie