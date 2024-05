Pij kranówkę! Woda we Wrocławiu jest smaczna, czysta i zdrowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu dokładnie kontroluje dostarczaną mieszkańcom wodę na wszystkich etapach jej pobierania, uzdatniania i dystrybucji. Każdego roku laboratorium wrocławskich wodociągów pobiera 10 tys. próbek wody, a następnie poddaje je ponad 100 tys. analiz. To, że woda we Wrocławiu jest zdrowa i nadaje się do picia bezpośrednio z kranu potwierdza również Sanepid. To ta instytucja przeprowadza niezależne od MPWiK kontrole wody.

Każdy z nas zetknął się kiedyś z jakimś mitem o kranówce. Sprawdź, jaka jest prawda.

i Autor: materiały prasowe

1. Chlor jest niezdrowy i zmienia smak wody

MIT

Każdy ekspert powie, że woda nie ma ani smaku, ani zapachu. Obecność związków chloru w kranówce jest konieczna, bo to właśnie one zapewniają wodzie pełne bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Chlor neutralizuje wirusy, bakterie i drobnoustroje, które mogłyby się wytworzyć w trakcie transportu wody siecią wodociągową. A to nie jest krótka podróż! Pod Wrocławiem biegnie sieć, która liczy 2000 km! To odległość jak z Wrocławia do Barcelony. Związki chloru chronią nas przed chorobami, a w minimalnej dawce absolutnie nie należy się ich obawiać. Od lat 80-tych XX wieku w Polsce przy produkcji wody nie używa się fluoru.

i Autor: materiały prasowe

2. Zły kamień – twarda woda z kranu jest szkodliwa

MIT

Ten, potocznie mówiąc „kamień”, który świadczy o twardości wrocławskiej wody, wynika z zawartości jonów magnezu i wapnia w Oławie i Nysie Kłodzkiej. Wszelkie badania potwierdzają, że woda twardsza jest po prostu zdrowsza od miękkiej i nie tylko nie powoduje wzrostu wagi, ale też na pewno nie przyczynia się do powstawania kamicy nerkowej, która wynika głównie z nieprawidłowej diety lub zaburzeń metabolizmu.

W wodzie z MPWiK znajduje się natomiast: magnez, wapń, sód i potas. Jeśli porównamy wodę z kranu do wód butelkowanych, okaże się, że nie ustępuje im pod żadnym względem.

Kamień źle wpływa tylko na sprzęt AGD. Nie wierzcie mitom – pijcie kranówkę!

i Autor: materiały prasowe

3. Pijemy górską wodę

FAKT

Wrocław czerpie wodę z rzeki Oławy, dodatkowo zasilanej wodą z rzeki Nysy Kłodzkiej. To ważne, bo surowiec, z którego korzysta wrocławskie MPWiK pochodzi z Masywu Śnieżnika. Tak! To prawda – w stolicy Dolnego Śląska pijemy wodę z gór, którą Zakłady Produkcji Wody MPWiK Wrocław uzdatniają zgodnie z rygorystycznymi wymogami Ministerstwa Zdrowia.

Więcej informacji na stronie www.pijkranowke.pl

