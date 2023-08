i Autor: Policja Oława Pijany kierowca sam wyeliminował się z ruchu. Groza na drodze Wrocław - Oława

Pijany kierowca sam wyeliminował się z ruchu. Groza na drodze Oława - Wrocław

Pijany mężczyzna wsiadł za kółko volkswagena golfa i jechał do Wrocławia. Za daleko nie ujechał, bowiem jego pojazd wpadł do rowu i dachował. Szczęście w nieszczęściu, nieodpowiedzialny kierowca nie doprowadził do katastrofy na drodze.