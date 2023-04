i Autor: YOUTUBE, SHUTTERSTOCK Pirat drogowy na A4! Zajeżdżał drogę, wyprzedzał pasem awaryjnym, groził widelcem i… rzucał bananami!

Na drogach mogą nas spotkać różne sytuacje. Pijani kierowcy to już codzienność i pomimo licznych akcji, apeli, nadal znajduje się garstka nieodpowiedzialnych ludzi, którzy wsiadają za kółko po procentach. Jednak to, co wyczyniał ten kierowca, przechodzi ludzkie pojęcie! Mężczyzna groził drugiemu kierowcy widelcem i rzucał w niego… bananami. A to wszystko działo się na autostradzie A4 przy prędkości ponad 100 km/h!