Po ponad 30 latach pociągi mają wrócić na Dworzec Świebodzki

To już pewne

Dworzec Świebodzki we Wrocławiu. Po ponad 30 latach mają wrócić pociągi

Ostatnie pociągi pasażerskie odjechały z Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu w 1991 roku. Po ponad 30 latach mają na niego wrócić. Ma to umożliwić inwestycja, w ramach której planowane jest odbudowanie układu torowego stacji Wrocław Świebodzki. Ma to w przyszłości umożliwić uruchomienia dodatkowych pociągów aglomeracyjnych/miejskich w kierunkach Kątów Wrocławskich, Środy Śląskiej i Wołowa oraz skrócenia czasu przejazdu pociągów kursujących w dalszych relacjach.

Prace obejmą odbudowę trzech torów i trzech krawędzi peronowych stacji Wrocław Świebodzki, budowę drugiego toru na odcinku Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór oraz budowę stacji w Środzie Śląskiej, która umożliwi kończenie tam biegu pociągów aglomeracyjnych planowanych do uruchamiania z dworca Wrocław Świebodzki.

- Dolny Śląsk mocno stawia na kolej. Trudno szukać drugiego polskiego regionu, który inwestuje w kolej tak mocno, jak nasz region. Oprócz linii, które województwo przejmuje na własność, wspieramy również modernizacje linii, które są w posiadaniu PKP PLK. Uczestniczymy również w Programie Kolej Plus, dzięki któremu pociągi wrócą do Bogatyni, Złotoryi i uruchomiony zostanie dla pociągów wrocławski Dworzec Świebodzki – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

- Dzięki podpisanym dziś umowom kończymy wieloletnią debatę na temat tego, czy dworzec Świebodzki powinien zostać przywrócony dla pasażerskiego ruchu kolejowego. Przebudowa układu torowego i peronów wraz z przebudową stacji w Środzie Śląskiej to początek budowy kolei aglomeracyjnej na Dolnym Śląsku – dodaje Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Szacowana całkowita wartość projektu wynosi ponad 215 mln zł, z czego 15 proc. pokryją wnioskodawcy, czyli województwo dolnośląskie wraz z partnerami: gminą Wrocław i gminą Środa Śląska. Pozostała część będzie finansowana ze środków zarządcy infrastruktury - PKP Polskie Linie Kolejowe z puli środków budżetu państwa przeznaczonych na program Kolej Plus.